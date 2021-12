बैग में 'जंगल' लेकर एयरपोर्ट के अंदर घूम रहे थे 2 शख्स! जांच करते ही बाहर आ गईं ढेरों मकड़ियां और बिच्छू

दुनिया के तमाम देशों में अलग-अलग प्रजाति के अनोखे जीव (Amazing Animals of the World) पाए जाते हैं जिनकी तस्करी करने वाले अपराधी इन्हें गैर कानूनी तरह से पकड़ते हैं और दूसरे देशों में ले जाकर महंगे दाम पर बेच देते हैं. खबरों में कई बार ऐसे लोगों के खुलासे हुए हैं जिनके पास यात्रा के दौरान कई मकड़ियां और बिच्छू बरामद हुए हैं. हाल ही में एक ऐसा ही मामला कोलंबिया (Spider Smugglers Caught in Colombia) से सामने आया है. यहां दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनके पास इतने जीव गैरकानूनी तरीके से थे कि मानो वो पूरा का पूरा जंगल (Smugglers Carry Dangerous creatures at airport) ही अपने बैग में लेकर यात्रा कर रहे हों.

कोलंबिया के बोगोटा एयपोर्ट (Bogota Airport, Colombia) पर हाल ही में 2 जर्मन (German Smugglers Caught with Tarantula Spider and Scorpion) नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है जिनके पास से ढेरों मकड़ियां, बिच्छू, मकड़ी के अंडे और कॉकरोच मिले हैं. सुरक्षाकर्मियों ने जब दोनों यात्रियों के सामान की तलाशी ली तो उनके होश उड़ गए. उसमें कई प्लास्टिक के डिब्बे थे जिनके अंदर ये सारे जीव कैद थे.

Two Germans were found with 210 plastic containers they were using to carry the arachnids, which included 232 tarantula spiders, nine spider eggs and a scorpion with seven of its young, as well as 67 roaches 2/5 pic.twitter.com/LwupCeUE1v

— Reuters (@Reuters) December 2, 2021