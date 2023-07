Snake Bite on Live TV: जब शो में सांप ने किया हमला, बिना डरे कैमरे के सामने बोलता रहा शख्स! Video वायरल

सांप ऐसा जीव है कि अगर वो इंसान को टीवी पर दिख जाए या जू के बंद पिंजड़े में भी नजर आ जाए, तो डर एक समान ही लगता है. पर वही जीव जब ठीक सामने, असल में आ जाता है तो डर के मारे हालत खराब हो जाती है. पर बहुत से ऐसे कंजर्वेशनिस्ट और पर्यावर्णविद हैं जो सांपों से प्यार करते हैं और उनके संरक्षण के लिए काम करते हैं. ऐसे ही एक महान जुलॉजिस्ट थे स्टीव इरविन (Snake bite Steve Irwin on Live TV video). हाल ही में स्टीव का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सांप उन्हें लाइव टीवी पर काट लेता है.

ट्विटर अकाउंट @historyinmemes पर हाल ही में एक वीडियो (Snake bite on TV viral video) पोस्ट किया गया है. इस वीडियो में स्टीव इरविन (Steve Irwin) नजर आ रहे हैं. स्टीव एक प्रसिद्ध मगरमच्छ संरक्षक थे, इसके साथ ही वो ऑस्ट्रेलिया के फेमस जूकीपर भी थे. उन्हें स्टिंगरे मछली ने काट लिया था जिसकी वजह से उनकी मौत हुई थी. टीवी पर उनके शोज़ काफी पॉपुलर होते थे. एक शो में वो अपने गले में सांप को लपेटे दिख रहे हैं.

