ट्रेन में सांप लेकर यात्रा कर रही थी युवती, हाथों से फिसलकर सीट के बीच घुसा तो डर से चीखने लगे यात्री!

अगर आप रेलवे के जनरल कोच में यात्रा करें तो आपकी मुलाकात अजीबोगरीब लोगों से हो सकती है. कोई अपने साथ हैरान करने वाले अनुभव लेकर चलता है तो कोई सामान के रूप में हैरान करने वाली चीजें. कई बार आपने ट्रेन में सपेरों को भी देखा होगा. वो अपने साथ सांप लिए चलते हैं और उसी को दिखकार लोगों से पैसे मांगते हैं. मगर क्या आप सोच सकते हैं कि विदेशों में भी ट्रेन के अंदर सांप (Snake in train) दिखेंगे! हाल ही में ऐसा ही हुआ जब इंग्लैंड की एक ट्रेन में युवती सांप (Girl carry pet snake in train) के साथ यात्रा करने निकली.

द सन वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार ये मामला लंदन से शेफील्ड (Snake in London to Sheffield train) जा रही ट्रेन का है. रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेन में एक युवती यात्रा कर रही थी जिसके हाथ में 3 फीट लंबा कॉर्न सांप (Girl carry 3 feet long corn snake) था. वो उसके साथ खेल रही थी और उसे गले लगा रही थी. उसने लोगों को बताया कि वो उसका पालतू सांप (Pet snake in train) है जो जहरीला नहीं है. मगर ट्रेन में खुला सांप देखकर हर कोई पहले ही डर चुका था.

ट्रेन में यात्रा कर रहे लोग डर से कांपने लगे!

47 साल के क्रिस फिडलर ने वेबसाइट से बात करते हुए बताया कि वो भी ट्रेन में यात्रा कर रहे थे और उन्हें भी सांप से डर लग रहा था. अचानक सांप युवती के हाथों से निकलकर दो सीटों के बीच घुसने लगा. युवती उसे खींचने की कोशिश कर रही थी मगर ज्यादा जोर इसलिए नहीं लगा रही थी जिससे उसे चोट ना लग जाए. जैसे ही वो पूरी तरह सीट के नीचे घुसा, वैसे ही ट्रेन के यात्री डर से चिल्लाने लगे. किसी ने भी पहले कभी ट्रेन में खुला सांप नहीं देखा था.

कैसे निकला सांप?

ईस्ट मिडलैंड्स रेलवे के कर्मी जेम्स ने सांप को निकाला जब ट्रेन स्टेशन पर रुकी. उनका कहना है कि जब उन्हें ट्रेन में मौजूद स्टाफ से इस बारे में सूचना मिली तो उन्हें लगा कि ये कोई मजाक है क्योंकि इससे पहले कभी ऐसी कोई घटना सुनने या देखने में नहीं आई थी. उन्होंने सीटों के बीच से सांप को खींचा. उन्हें डर भी लग रहा था मगर उन्हें भी यही बताया गया कि वो जहरीला नहीं है. काफी ढूंढने के बाद वो मिला. हालांकि, इसके बाद युवती का क्या हुआ और सांप उसे वापिस लौटाया गया या नहीं, इस बात की कोई जानकारी नहीं है.

