VIDEO: उड़ते प्लेन में सांप दिखने से मची खलबली! तत्काल लैंड करने पर मजबूर हुआ पायलट

एक फेमस हॉलीवुड फिल्म है, ‘स्नेक्स ऑन अ प्लेन’ (Snakes on a plane). मूवी में प्लेन साजिश के तहत सांपों को छोड़ दिया जाता है और उड़ते प्लेन में वो तबाही मचाते हैं. अगर आपने ये मूवी देखी होगी तो जरूर डर गए होंगे मगर इस बात की तसल्ली रही होगी कि ये तो सिर्फ एक फिल्म है. मगर सोचिए कि हकीकत में ऐसा हो जाए तो क्या होगा? आप भले इस बारे में सोचना ना चाहते हों मगर ऐसा हो गया है. एक उड़ते हुए प्लेन के अंदर सांप (Snake spotted in plane) दिखने से खलबली मच गई जिसके बाद पायलट ने प्लेन की इमर्जेंसी लैंडिंग (Plane made emergency landing after spotting snake) करवाई.

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक ये मामला एयर एशिया फ्लाइट (Air Asia flight snake on plane video) का है. बीते 10 फरवरी को मलेशिया की राजधानी कुआला लंपुर (Kuala Lumpur, Malaysia) से एक फ्लाइट उड़ी तो बीच रास्ते में यात्रियों ने गौर किया कि प्लेन की लाइट में कुछ रेंगता हुआ सा नजर आ रहा है. जब उन्होंने गौर किया तो दंग रह गए क्योंकि लाइट के केस के अंदर एक सांप रेंगता (Snake crawling in plane video) हुआ नजर आ रहा था. लोगों ने तुरंत ही इस घटना का वीडियो बनाया.

An AirAsia flight from Kuala Lumpur to Tawau was forced to change course after a snake was seen on board.

To avert any untoward incidents involving passengers and crew, the flight was diverted to Kuching.

Here, the reptile is seen moving very slowly behind a translucent panel. pic.twitter.com/dAhCFAlppE

