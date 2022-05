महाराष्ट्र का अनोखा गांव जहां कोबरा सांपों के लिए खुले हैं घर के दरवाजे, बिना भय के रहते हैं लोग

भारतीय संस्कृति में सांपों को सम्मान के साथ देखा जाता है. यहां सांप को भी भगवान मानते हैं और उनकी पूजा की जाती है. एक ओर जहां लोगों में सांपों का भय है, दूसरी ओर लोग कई त्योहारों में सांप की पूजा करने के लिए भी तत्पर रहते हैं. मगर किसी के घर में अगर सांप आ जाए तो डरना लाजमी है. पर महाराष्ट्र में एक ऐसा गांव (Snake village in Maharashtra) है जहां लोग अपने घर में सांपों का स्वागत खुले मन से करते हैं. यहां सांपों के लिए लोगों के घर के दरवाजे हमेशा ही खुले रहते हैं.

महाराष्ट्र के पुणे (Pune, Maharashtra) से 200 कीलोमीटर दूर, शोलापुर जिले में एक गांव है जिसका नाम है शेतपाल (Shetpal, Sholapur). जहां लोग घरों में सांप देखकर डर जाते हैं, वहीं इस गांव में लोग सांपों का स्वागत (cobra snakes welcome in homes in Shetpal village) करते हैं और ऐसे-वैसे सांप नहीं, कोबरा का! शायद आप ये सुनकर दंग रह गए होंगे मगर ये सच है. इस गांव में कोबरा खुलेआम हर घर में घूमते हैं और उन्हें कोई रोकता-टोकता भी नहीं है.

घर में खुलेआम घूमते हैं सांप

टाइम्स ऑफ इंडिया की साल 2018 की एक रिपोर्ट के अनुसार इस गांव के 2600 से ज्यादा गांव वाले कोबरा की पूजा करते हैं. ना ही इंसान सांपों को नुकसान पहुंचाते हैं और ना ही सांप यहां इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं. दोनों एक दूसरे से डर कर नहीं, एक दूसरे के साथ रहते हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि यहां सांप द्वारा इंसानों को काटने का एक भी मामला कभी सामने नहीं आया है.

लोग घर में बनवाते हैं देवस्थानम

यहां के सांप घरों के अलावा स्कूल के क्लासरूम में भी चले आते हैं मगर बच्चे भी उनसे जरा भी नहीं डरते क्योंकि वो सांपों के बीच ही पले बड़े हैं. यहां जो लोग अपना नया घर बनवाते हैं वो सांपों के लिए एक छोटा सा कोना भी जरूर बनवाते हैं जिसे देवस्थानम का नाम दिया जाता है. हर घर में ये कोना मौजूद है जहां सांप आकर बैठते हैं. किसी को ये नहीं पता कि सांपों के साथ रहने की ये प्रथा कब और कैसे शुरू हुई मगर अब सांप भी यहां के लोगों के जीवन का हिस्सा बन गए हैं. अगर कोई बाहरी यहां आता है तो उसे डर लगना स्वभाविक है. ऐसे में यहां के लोगों का सुझाव रहता है कि वो अपने साथ अंडा, दूध और अच्छी किस्मत जरूर लेकर आएं.

