VIDEO: हमला करने से पहले शरीर को रेत से ढक लेता है ये सांप, छुपने का तरीका देखकर हो जाएंगे दंग

प्रकृति ने जितने भी जीव इस धरती पर बनाए हैं, उन सभी को अलग-अलग तरह की शक्तियां दी हैं जिसकी मदद से वो इस पृथ्वी पर जीवित रहते हैं और दूसरे जानवरों को पछाड़कर अपना अस्तित्व कायम रखते हैं. ऐसे ही जीव हैं सांप. यूं तो सांपों के पास ना ही हाथ होते हैं और ना पैर, मगर उनका जहर, फूर्ती और छुपने की शक्ति उन्हें बाकी जानवरों से बेहतर बनाती है. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक सांप का वीडियो वायरल (snake hide in sand viral video) हो रहा है जो रेत में बड़ी ही चतुराई से छुपता नजर आ रहा है.

ट्विटर अकाउंट ‘हाओ थिंग्स वर्क’ पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में अकाउंट का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें एक खतरनाक सांप रेत (snake viper hide in sand video) के अंदर छुपता नजर आ रहा है. सांप के कारण वो आसानी से रेत में छलावरण कर पा रहा है और किसी की नजर में भी नहीं आ रहा है. सांप (snake viper hiding technique) अपने शरीर को गोल-गोल घुमाता है और रेत के अंदर कुछ ही सेकेंड में छुप जाता है. वीडियो में बताया गया है कि वो हमला करने से पहले इसी तरह रेत में छुपता है.

