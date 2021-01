अब हो जाएगा 'वाशिंगटन सुंदर'- डोनाल्ड ट्रंप की विदाई पर लोगों ने यूं लिए मजे

Secret service pulling Donald trump out of the White House tomorrow pic.twitter.com/WAUTI156IE — The Real Destiny Marilyn ➐ (@sweetnovacane) January 20, 2021

अमेरिका (United States) के लिए 20 जनवरी, 2021 यानी आज अहम दिन है. बुधवार को जो बाइडेन (Joe Biden) अमेरिका के 46वें राष्‍ट्रपति बनने जा रहे हैं. साथ ही कमला हैरिस (Kamala Harris) अमेरिका की पहली महिला उप राष्‍ट्रपति बनेंगी. इससे पहले डोनाल्‍ड ट्रंप (Donald Trump) की व्हाइट हाउस से विदाई को लेकर सोशल मीडिया पर विभिन्‍न मीम्‍स वायरल हो रहे हैं. इनमें एडिटेड वीडियो से फोटो तक हैं, जिनमें ट्रंप की विदाई को लेकर लोग मजे लेते दिख रहे हैं.वॉट्सऐप पर वायरल हो रहे मीम्‍स में लोग ट्रंप की विदाई को लेकर तरह-तरह से मजे ले रहे हैं. इनमें से एक वायरल मीम में कहा गया है, 'ट्रंप के जाने के बाद 'वाशिंगटन सुंदर' हो जाएगा.'जानकारी के मुताबिक डोनाल्‍ड ट्रंप ने अपने लिए मिलिट्री स्टाइल के फेयरवेल की मांग की थी जिसे पेंटागन ने ठुकरा दिया था.उधर जो बाइडन के शपथ ग्रहण के दो दिन पहले से ही सुरक्षा कारणों से वाशिंगटन डीसी की कैपिटल बिल्डिंग (Capitol Hill) को बंद कर दिया गया था. कैपिटल बिल्डिंग पर 6 जनवरी को ट्रंप समर्थकों ने धावा बोला था जिसमें पांच लोगों की मौत हो गई थी.