Viral Video: बेटे ने मां को बर्थडे पर गिफ्ट किया नया फोन, महिला का रिएक्शन देख भर आएंगी आंखें

हर बच्चे की तमन्ना होती है कि वो अपने माता-पिता को दुनिया की हर खुशियां दे. खासकर तब, जब वो नौकरी करना शुरू कर देता है. बच्चे चाहते हैं कि वो अपनी पहली सैलेरी से मां-बाप के लिए तोहफे खरीदें और उन्हें सरप्राइज (Surprise Gift to Mother Video) दें. ऐसे सरप्राइज पाकर माता-पिता की खुशी का भी ठिकाना नहीं होता है. इन दिनों खुशी से झूम रही एक मां का वीडियो खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में बेटा अपनी मां को एक फोन (Son Gifted Mobile to Mother Video) गिफ्ट करता है.

सोशल मीडिया कई इमोशनल वीडियोज का भंडरा है. ऐसा ही एक इमोशनल वीडियो देखकर इन दिनों लोग मुस्कुरा भी दे रहे हैं और उनकी आंखों में आंसू भी आ जा रहे हैं. ट्विटर यूजर विगनेश सम्मू ने एक वीडियो 5 जनवरी को शेयर किया था. वीडियो के कैप्शन के अनुसार वीडियो में विगनेश की ही मां नजर आ रही हैं मगर इस बात की जानकारी नहीं है कि वीडियो विगनेश का है या किसी और का.

गिफ्ट देख खुशी से झूमने लगी मां

वीडियो में बेटा अपनी मां (Son Buys new mobile phone for mother) को एक पैकेट थमाता है. जैसे ही उसकी मां उस पैकेट को खोलकर देखती है तो दंग (Mother Happy to see Son’s Gift Video) हो जाती है. उसके अंदर एक फोन रहता है. वो खुशी से झूमने लगती है और महिला के चेहरे पर काफी खुशी नजर आती है. इस वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा है- “उस बैग में 8,800 रुपये का फोन है. मगर उसे देखकर मेरी मां जितनी खुश हुई उसकी कोई कीमत नहीं है.” वीडियो देखकर लग रहा है कि महिला मध्यम वर्ग की है. ये साफ कहा जा सकता है कि मोबाइल पाना इतनी बड़ी बात नहीं है मगर बेटे के द्वारा मिले गिफ्ट की बात अलग है.

सोशल मीडिया पर लोगों ने किया कमेंट

ये वीडियो वायरल हो चुका है. ट्विटर पर इस वीडियो को 7 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और कई लोगों ने इसपर कमेंट किया है. एक शख्स ने कमेंट में लिखा- मुझे नहीं समझ आया कि आपने अपनी मां से क्या कहा मगर हर मां की खुशी एक जैसी ही होती है. मैं उनकी आंखों में सच्चा प्यार देख सकता हूं. कई लोगों ने युवक की तारीफ की और मां को खुशी देने के लिए उसको सराहा. एक ने कहा- आपकी माता जी की खुशी देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए.

