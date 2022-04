3 साल बाद विदेश से घर लौटा बेटा, देखते ही फूट-फूटकर रोने लगे माता-पिता, बहन ने बनाया इमोशनल Video

कोरोना काल ने लोगों को परिवार का महत्व सिखा दिया. पहले लोग परिवार से काफी दूर रहते थे. सिर्फ त्योहारों पर ही घर जाया करते थे मगर पिछले 2-3 साल जितने बुरे गुजरे, लोगों को ये समझ आ गया कि असली दौलत अपनों का साथ और उनका प्यार है. हाल ही में इस बात का जीता-जागता सबूत एक वायरल वीडियो (Man returns home after 3 years) में देखने को मिला जब एक शख्स अपने घर 3 साल बाद लौटा. उसको देखते ही उसके माता-पिता (Parents cry seeing son after 3 years) का जो रिएक्शन था वो आपके भी दिलों को छू लेगा.

ट्विटर यूजर सांजरी हरिया (Sanjari Haria) ने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया है जो बेहद इमोशनल (Emotional video) है. इस वीडियो में भाई-बहन का प्यार और परिजनों का बच्चों से लगाव साफ नजर आ रहा है. वीडियो सांजरी के भाई का है जो 3 साल बाद ऑस्ट्रेलिया से भारत लौटा (Man returns from Australia after 3 years) और जब वो घर पहुंचा तो सब उसे देखकर इमोशनल हो गए. ये वीडियो जरूर आपकी आंखों में भी आंसू ला देगा.

So my brother came home after 3 years and my parents had no clue he’s going to come. It’s safe to say that we’ve shed a lot of tears today. pic.twitter.com/Yv8EQOu6U8 — Sanjari Haria (@sanjariharia) April 7, 2022



3 साल बाद बेटे को देख फफक-फफक कर रोए माता पिता

वीडियो की शुरुआत में सांजरी अपने भाई को एयरपोर्ट पर लेने जाती है और उसे देखते ही उसे गले से लगा लेती है. इसके बाद जब युवक अपने घर पहुंचता है तो किचेन में काम कर रही मां को सरप्राइज देता है. युवक के माता-पिता को पता ही नहीं था कि वो आ रहा है. जैसे ही उसकी मां उसे देखते ही है, वैसे ही वो हैरान होकर चिल्लाती है और अपने बेटे को गले लगा लेती है. इसके बाद बेटा पिता से मिलता है. जब पिता उसे देखते हैं तो एक पल के लिए उन्हें यकीन ही नहीं होता कि उनका बेटा वहां मौजूद है. वो उसे जोर से गले लगा लेते हैं और उसके सीने में मुंह छुपाकर रोने लगते हैं.

I’m crying while typing this, pls convey my regards to your parents, they may not know me but I saw my dad (now in heaven )in yours!!❤❤❤ https://t.co/IqdxpVOdMh — Kavita Kaushik (@Iamkavitak) April 8, 2022



एक्ट्रेस कविता कौशकी आंखों में वीडियो देख आ गए आंसू

वीडियो लोगों को इतना पसंद आया है कि ये अबतक वायरल हो चुका है. वीडियो को 3 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और 17 हजार से ज्यादा लाइक्स हैं. यही नहीं, वीडियो पर बहुत से लोगों का कमेंट भी आ चुका है. कई लोगों ने कहा कि उन्हें वीडियो देखकर रोना आ गया. सबसे ज्यादा अनोखी बात ये थी कि टीवी एक्ट्रेस कविता कौशिक (Kavita Kaushik) को भी ये वीडियो इतना पसंद आया कि उन्होंने भी इसे रीट्वीट कर लिखा है- वीडियो पर ये संदेश लिखते समय मेरी आंखों में आंसू हैं. कृपया अपने माता-पिता को मेरा प्यार दीजिए. वो मुझे नहीं जानते होंगे मगर आज मैं आपके पिता में अपने पिता की झलक देख रही हूं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं.

