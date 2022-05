महिला ने किया 'दुनिया की सबसे बुजुर्ग औरत' होने का दावा, बताया लंबी उम्र का राज!

फ्रांस के रहने वाले लुसील रैंडन (Lucile Randon) दुनिया के सबसे बुजुर्ग शख्स (World’s Oldest living person) हैं. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार उनका जन्म 11 फरवरी 1904 को हुआ था और 25 अप्रैल 2022 को उनके नाम ये खिताब हुआ था. उनकी उम्र 118 साल है. उनसे पहले जापान की केन टनाका (Kane Tanaka) दुनिया की सबसे बुजुर्ग इंसान थीं. 2019 में जब उन्हें सबसे बुजुर्ग व्यक्ति घोषित किया गया था तब उनकी उम्र 116 साल थी और उनका जन्म 1903 में हुआ था. बीते 19 अप्रैल को उनकी मौत हो गई. मगर अब अफ्रीका की एक महिला (South African woman claims she is oldest person on earth) ने दावा कर दिया है कि वो दुनिया की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है. इस दावे के लेकर उसने कुछ सबूत भी दिखाए हैं मगर अभी इस बारे में कोई पुष्टि नहीं हुई है.

द सन वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार साउथ अफ्रीका की रहने वाली जोहाना माजिबूको (Johanna Mazibuko) ने दावा किया है कि वो पिछले ही हफ्ते 128 साल (Woman claims to celebrate 128th birthday) की पूरी हुई है. महिला का जन्म साउथ अफ्रीका के ओटोस्डल में एक मक्के के फार्म में हुआ था और 12 भाई-बहनों में वो सबसे बड़ी थी. उसने अपना एक पहचान पत्र प्रस्तुत किया जिसके अनुसार उसका जन्म 11 मई 1894 को हुआ था.

महिला ने अपना पहचान पत्र दिखाकर दावा किया है कि वो दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला है. (फोटो: Newsflash)

महिला ने बताई अपने बचपन से जुड़ी बात

रिपोर्ट के मुताबिक महिला अनपढ़ है मगर उसने फॉरेन मीडिया ऑर्गनाइजेशन न्यूज24 से बात करते हुए कहा कि जब वो बचपन में खेतों में रहती थी तो उसकी जिंदगी बहुत अलग और खास थी. उसे अपने बचपन से जुड़ी ज्यादा बातें याद तो नहीं हैं मगर उन्होंने बताया कि जब वो छोटी थीं तो एक बार खेतों में टिड्डियों ने हमला कर दिया था. तब उन्होंने टिड्डियों को पकड़कर कर और उसे आग में भूनकर खाया था.

लंबी उम्र जीने का बताया राज

महिला ने अपनी सेहतमंद डायट को लंबी उम्र का राज बताया. उन्होंने बताया कि वो बचपन से ताजा दूध और पालक खाती थीं जिससे उनकी सेहत बेहतर होती चली गई. उन्होंने कहा कि वो अब मॉर्डन खाना खाती हैं जिसकी उन्हें आदत पड़ चुकी है मगर वो पुराने वक्त का खाना बहुत मिस करती हैं. उन्होंने बताया कि उनकी शादी, उनसे बड़े उम्र के एक व्यक्ति से करवा दी गई थी. उन्हें याद नहीं कि उस वक्त वो किस उम्र की थीं. शख्स की पहली पत्नी की मौत हो चुकी थी और उसके पास घोड़ागाड़ी थी और कई गाय थीं. अब इस दावे की पुष्टि होने पर ही ये तय होगा कि महिला दुनिया की सबसे बुजुर्ग इंसान हैं या नहीं.

