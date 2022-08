वैज्ञानिक तैयार कर रहे हैं ऐसा टैटू जो बता देगा आपके शरीर का हाल, बीमार होने से पहले चल जाएगा पता

जैसे-जैसे विज्ञान तरक्की कर रहा है, वैसे-वैसे वैज्ञानिक ऐसी चीजें बना रहे हैं जो बेहद अपनोखी और हैरान करने वाली हैं. विज्ञान ने इंसान को जीने का नया तरीका दिया है. एक वक्त था जब इंसान को कोई भी बीमारी तब पता चलती थी जब वो बेहद बड़ा रूप ले लेती थी. मगर अब हमें पहले से बीमारियों के बारे में पता लग सकता है. इन दिनों वैज्ञानिकों द्वारा ऐसा शोध किया जा रहा है जिसकी मदद से किसी भी बीमारी के बारे में पहले से पता चल जाएगा. हैरानी की बात ये है कि शरीर का हाल कोई मेडिकल उपकरण नहीं, बल्कि एक टैटू (tattoo will tell about body) बताएगा.

जी हां, साउथ कोरिया (South Korean nanotech tattoo) के वैज्ञानिक काफी चौंकाने वाली खोज में लगे हैं और अगर ये सफल हो जाती है तो इंसानों के लिए बड़ी सफलता साबित होगी. न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार साउथ कोरिया के वैज्ञानिक ऐसी डिवाइस बना रहे हैं जो लोगों के शरीर पर टैटू (tattoo used as health monitor) के रूप में बनी होगी और उसकी मदद से इंसान के शरीर का हाल पता चल जाएगा जिससे बीमारी का तुरंत पता लग जाएगा.

इस प्रोजेक्ट के लीडर स्टीव पार्क ने बताया कि वैज्ञानिक आगे चलकर इस टैटू में चिप भी लगा सकते हैं. (Reuters via New York Post)

टैटू भेजेगा सिग्नेल

कोरियन एडवांस इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एंड टेकनोलॉजी में वैज्ञानिकों ने एक इलेक्ट्रॉनिक टैटू इंक बनाया है जो लिक्विड मेटल और कार्बन नैनोट्यूब का इस्तेमाल कर बनाया गया है. ये बायोइलेक्ट्रोड की तरह से काम करता है. इस टैटू को ईसीजी डिवाइस से जोड़ा जाएगा जिससे वो इंसान के दिल का हाल बताएगा साथ में ग्लूकोस लेवल की भी जानकारी देगा जो मॉनिटर पर नजर आएगा.

आगे चलकर वायरलेस चिप से होगा काम

शोधकर्ता आगे बायोसेंसर का इस्तेमाल करना चाहते हैं जिससे ये तकनीक और भी ज्यादा हाइटेक साबित होगी. इस प्रोजेक्ट के लीडर स्टीव पार्क ने बताया कि आगे चलकर वो टैटू इंक के साथ एक वायरलेस चिप डाल देंगे जो एक बाहरी डिवाइस पर सिग्नल भेजेगी जिससे शरीर का हाल पता लग जाया करेगा. जिस मॉनिटर पर चिप सिग्नल भेजेगी उसे मरीज के घर पर भी इंस्टॉल किया जा सकेगा. इंक की खासियत ये है कि ये टैटू को मिटाने पर भी शरीर से नहीं छूटेगी. ये इंक गैलियम जैसे पार्टिकल से मिलकर बनी है.

