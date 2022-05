Spice Jet Video: तूफान में फंसे प्लेन के अंदर था ऐसा हाल! निकल आए ऑक्सीजन मास्क, मच गया हंगामा

उड़ते हुए प्लेन के साथ होने वाला छोटा सा भी हादसा यात्रियों पर गंभीर असर डाल देता है. हाल ही में ऐसा ही तब हुआ जब स्पाइस जेट कंपनी का एक प्लेन टर्बुलेंस (Spice Jet plane turbulence) में लैंडिंग के वक्त फंस गया. इस फ्लाइट से जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें यात्री जान हथेली पर लिए बैठे नजर आ रहा है. फ्लाइट के अंदर का हंगामा देख समझ आ रहा है कि लोगों के मन में किस तरह के विचार उस दौरान आ रहे होंगे जब वो फ्लाइट के अंदर रहे होंगे.

रविवार 1 मई को स्पाइसजेट (SpiceJet News) की Boeing B737 मुंबई-दुर्गापुर फ्लाइट (Mumbai-Durgapur flight) को दुर्गापुर हवाईअड्डे पर उतरते समय गंभीर वायुमंडलीय विक्षोभ का सामना करना पड़ा. उस दौरान फ्लाइट पर कई लोग मौजूद थे. रिपोर्ट्स के अनुसार कम से कम 12 यात्री और 3 फ्लाइट अटेंडेंट घायल हुए है जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था और डीजीसीए ने भी जांच के आदेश दे दिए थे.

Extreme turbulence in a flight between Mumbai to Durgapur. I can feel what’s going on in the minds of passengers when oxygen masks are coming down.

But thankfully no major accident. 🙏#SpiceJet pic.twitter.com/DgddnOciZP

