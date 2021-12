Viral Video: बच्चे के जूते से अचानक निकल आई खौफनाक मकड़ी, डर से कांपने लगा परिवार!

घरों में जब सामान बहुत दिनों तक ना इस्तेमाल किया जाए तो वो गंदे होने लगते हैं और कई बार तो कीड़े-मकौड़े (Insects in shoes) उनमें अपना घर बना लेते हैं. कई बार तो अचानक की सामानों को साफ करते वक्त छोटे जीव सामने दिख जाते हैं और उन्हें देखकर किसी भी डर से हालत खराब हो जाती है. पिछले दिनों पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया (West Australia) में भी ऐसा ही हुआ. यहां एक छोटे बच्चे के जूते से बेहद खौफनाक मकड़ी (Spider Comes out of shoes video) निकलते दिख गई.

वायरल वीडियोज के लिए फेमस सोशल मीडिया अकाउंट वायरल हॉग (Viral Hog) पर हाल ही में एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें एक जूते के अंदर से अचानक एक खौफनाक मकड़ी (Spider inside kid’s shoe) बाहर आते दिखाई दे रही है. यूट्यूब पर शेयर किये गए वीडियो में एक बच्चे के जूते के अंदर से हंट्समैन मकड़ी जैसे ही बाहर आती है, उसे देखकर बच्चे के घरवाले डर से कांपने लगते हैं.



बच्चे की मां ने कहा कि अक्सर जूतों में घुस जाते हैं कीड़े

बच्चे की मां रुथ टिन्ले ने कहा- “हम वेस्ट ऑस्ट्रेलिया के वीटबेल्ट प्रांत में रहते हैं. घरों में रेंगने वाले जीव अक्सर झाड़ियों से चले आते हैं. मगर पहली बार हमें अचानक से बच्चे के जूते में खौफनाक मकड़ी दिखी तो हम डर से कांपने लगे.” परिवार ने बताया कि वो घर से बाहर जूते रखते हैं इसलिए बच्चों को ये बात पता है कि जूते पहनने से पहले उसे चेक कर लेना जरूरी है क्योंकि पहले भी कई बार कीड़े जूते में घुस चुके हैं.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

इस वीडियो को हजारों व्यूज मिल चुके हैं और कई लोगों ने वीडियो पर प्रतिक्रिया भी दी है. एक शख्स ने कहा कि हम लकी हैं कि हम कनाडा में रहते हैं. जबकि एक ने कहा कि ऐसा सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही हो सकता है. एक शख्स ने कहा कि जूता किसी भी रेंगने वाले जीव के लिए घर के कम नहीं है, इसलिए जूतों को पहनने से पहले चेक जरूर कर लेना चाहिए नहीं तो जूते बाहर रखने का नतीजा यही होता है. एक शख्स ने तो यहां तक कह दिया कि जूतों में आग लगा दो, मकड़ी ने उसमें अंडे दे दिए होंगे.

