कान में हुआ दर्द तो डॉक्टर के पास पहुंची महिला, जांच करने पर अंदर बैठी दिखी मकड़ी! पुराना वीडियो फिर हुआ वायरल

सोते समय कई बार हम यूं होश खो बैठते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि हमारे आसपास क्या चल रहा है. ऐसे में कीड़े-मकौड़े हमारे शरीर पर चल जाते हैं जिनसे घाव हो जाता है या फिर मच्छर और चींटी जैसे जीव हमें काट लेते हैं जिससे दर्द भी होने लगता है. पर क्या आपने कभी सुना है कि सोते वक्त किसी के कान के अंदर कीड़ा घुस जाए. ऐसा एक भारतीय महिला (spider inside Indian woman’s ear) के साथ काफी सालों पहले हुआ था. उसी से जुड़ी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों फिर वायरल हो रहा है.

सोशल मीडिया अकाउंट लैड बाइबल पर अक्सर हैरान (weird videos) करने वाले पोस्ट शेयर किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया गया है जिसमें एक महिला के कान (spider in ear video) के अंदर जब कैमरे को जूम किया जाता है तो एक मकड़ी दिखाई देती है जो काफी खौफनाक लग रही है. इंडियन एक्सप्रेस की जून 2017 की रिपोर्ट के अनुसार महिला का नाम लक्ष्मी एल है जो कर्नाटक में रहती हैं.

Imagine finding out this is what’s causing your earache 😱🕷 pic.twitter.com/KV1aYdTXkM

— LADbible (@ladbible) December 13, 2022