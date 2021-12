Viral : तो क्या गिरगिट बन गया है Spider Man ? लोगों ने दिए मज़ेदार कमेंट

स्पाइडर मैन (Spider Man) फिल्म सिनेमाघरों में धमाल मचा रही है. करोड़ों की कमाई कर चुकी फिल्म का बोलबाला बॉक्स ऑफिस (Box Office Spider Man Collection) के अलावा इंटरनेट पर भी है. इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल (Viral On Social Media) हो रहा है स्पाइडर मैन का एक और रुप, जो लोगों को खूब पसंद आ रहा है. इस रूप को देखकर सभी एक से बढ़कर एक कमेंट कर रहे हैं.

वैसे तो गिरगिट को रंग (Spider Man Colored Girgit) बदलने वाला जीव कहा जाता है, लेकिन ऐसे रंग वाला गिरगिट बहुत कम ही लोगों ने देखा होगा. आईएफएस अधिकारी सुसांत नंदा (IFS Susanta Nanda) ने अपने ट्विटर हैंडल (Twitter Account) पर इस अनोखे गिरगिट की तस्वीर शेयर की है. ये गिरगिट आम गिरगिट की तरह नहीं है, बल्कि ये स्पाइडर मैन का कॉपी है.

Spider Man बना गिरगिट !

एक ऐसे गिरगिट की तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जो स्पाइडर-मैन की तरह ही दिखता है. जैसे लाल और नीले रंग की स्पाइडर मैन की ड्रेस होती है, ठीक वैसे ही इस गिरगिट का रंग भी है. उसके मुंह से लेकर पेट तक, आधा शरीर लाल रंग का है, जबकि बाकी का आधा शरीर नीले रंग का दिख रहा है. यहां तक कि उसके आगे वाले दोनों पैर आधे लाल और आधे नीले रंग के हैं. इस पिक्चर के साथ एक मज़ेदार कैप्शन भी लिखा गया है -‘असल जिंदगी में स्पाइडर मैन’.

Spider-Man in real life…

DYN that the Mwanza flat-headed rock agama, referred to sometimes as Spider-Man agama, climbs up vertical walls like the reel life spider man😊😊 pic.twitter.com/ydpZvFNUvY

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) December 21, 2021