कभी मकड़ी को जाल बुनते देखा है? वायरल वीडियो में दिखा स्पाइडर की इंजीनियरिंग का अनोखा नमूना

प्रकृति ने इस दुनिया में जितने भी जीवों को बनाया है उनके अंदर कुछ न कुछ ऐसी विशेषता दी है जो उन्हें सबसे अलग और खास बनाती है. किसी के अंदर दौड़ने की रफ्तार दी है तो किसी को गजब की नजरें दी हैं. किसी के शरीर पर सख्त खोल है तो किसी में कांटे निकल आते हैं. इसी प्रकार मकड़ियों को भी एक खास चीज दी है, वो है जाल बुनने (How spider weave web) का हुनर. क्या आपने कभी किसी मकड़ी (Spider weave web video) को जाल बुनते देखा है? अगर नहीं, तो आप इस वीडियो को देखकर बहुत हैरान होंगे.

ट्विटर अकाउंट @MorissaSchwartz पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज (weird videos) शेयर किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया गया था जो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है और साथ में चौंका (amazing spider weave web video) भी रहा है. इसका कारण ये है कि इस वीडियो में एक मकड़ी (spider web viral video) जाला बुनते नजर आ रही है. मकड़ियों का जाला बुनना एक ऐसी कला है जिसे देखकर बड़े-बड़े इंजीनियर भी हैरान हो जाएंगे क्योंकि वो अकेले, अपने दम पर बड़े से बड़ा जाला बना लेती है.

How they do it… 🕷 pic.twitter.com/nNnBIfQmwV

— Morissa Schwartz (Dr. Rissy) (@MorissaSchwartz) August 27, 2022