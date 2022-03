3 लाख रुपये है किराया, अंदर से दिखता है खौफनाक! सोशल मीडिया पर वायरल हुआ होटल का 'भूतिया कमरा'

दुनिया में कई ऐसे होटल (Spooky hotels of the world) हैं जिसका लुक, डिजाइन सब काफी हैरान करने वाली हैं. इन होटलों में कई विचित्र चीजें भी हैं मगर जो सबसे विचित्र (Weird hotel rooms) है वो ये कि लोग दावा करते हैं कि उनमें भूत रहते हैं. यूं तो ये अफवाहें होती हैं मगर लोग ऐसे होटलों में जाने से काफी डरते हैं. हाल ही में स्कॉटलैंड के एक होटल (Scotland dangerous hotel room) के कमरे के काफी चर्चे हैं जो अंदर से दिखने में इतना डरवाना है कि लोग कमरे का किराया देने के बाद उससे बाहर ही सोना पसंद करेंगे.

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार स्कॉटलैंड के स्टर्लिंग (Sterling, Scotland) में 14वीं सदी का एक किला है जो अब आम जनता के लिए खोल दिया गया है. इस किले में कभी मैरी, क्वीन ऑफ स्कॉट्स और प्रिंस चार्ल्स (Prince Charles) भी रुके हैं. अब ये किला एयरबीएनबी पर लिस्ट कर दिया गया है और यहां एक रात रुकने का किराया करीब 1 लाख रुपये (1 lakh rupees to book hotel) है. अब किसी को किला बुक करना है तो एक रात में 3 लाख रुपये तक भी खर्च किया जा सकता है.

