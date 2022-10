बड़ों से भी ज्यादा बहादुर निकली बच्ची, गिलहरी को अपने शरीर पर चढ़ाकर खिलाया खाना! दिल जीत लेगा वीडियो

अक्सर बच्चे जब अपने सामने किसी जानवर को देखते हैं तो उनसे डर जाते हैं और उनसे दूर भाग जाते हैं. उन्हें छूना या उन्हें पास बुलाना तो बहुत ही दूर की बात है. मगर इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक छोटी बच्ची (young girl feed Squirrel) ने बहादुरी तो दिखाई ही, साथ में एक गिलहरी के प्रति प्रेम भावना भी दिखाई जिसे देखकर लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं.

ट्विटर अकाउंट @buitengebieden पर अक्सर जानवरों से जुड़े मजेदार वीडियोज (animal videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें एक बच्ची गिलहरी (girl feeding squirrel video) को खाना खिलाती दिख रही है. बच्चे चूहों, या उनके जैसे अन्य जीवों से काफी डरते हैं. अगर कहीं वो उनके पैर के पास आ गए तो चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं. वहीं अगर गलती से भी वो उनके ऊपर गिर गए तब तो समझ लीजिए कि उनकी रो-रोकर हालत खराब हो जाती है. पर इस वीडियो में बच्ची अपने ऊपर गिलहरी को चढ़ने भी दे रही है और उससे डर भी नहीं रही.

In a world where you can be anything, be kind.. 😊 pic.twitter.com/gFkIKlPXsV

— Buitengebieden (@buitengebieden) October 12, 2022