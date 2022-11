पार्क में घूम रहे परिवार के साथ मस्ती करने लगी गिलहरी, शख्स की जेब में जा घुसी! वीडियो जीत रहा है दिल

जानवरों को जब यकीन हो जाता है कि उन्हें इंसानों से खतरा नहीं है तब वो उनपर भरोसा कर के दोस्ती करना शुरू कर देते हैं. कई बार आपने देखा होगा कि जानवर इंसानों के साथ मस्ती करते हैं. सिर्फ पालतू जीव ही नहीं, वो जीव जो शहरी इलाकों में अक्सर पाए जाते हैं. हाल ही में एक वीडियो चर्चा में है जिसमें एक गिलहरी (squirrel playing with humans video) एक परिवार के साथ काफी अच्छा वक्त बिताती दिख रही है.

ट्विटर अकाउंट @Gabriele_Corno पर शेयर किए गए इस वीडियो (squirrel fun with baby video) में बेहद प्यारा पल जानवर और इंसान के बीच देखने को मिल रहा है. वीडियो में एक गिलहरी पार्क में है और इंसानों के बेहद नजदीक चली जा रही है. इंसानों के पास जाने में गिलहरियां काफी डरती हैं और बहुत बच-बचकर इंसानों के बीच घूमती हैं. इसी वजह से इंसानों के साथ इनका इंटरैक्शन कम ही देखने को मिलता है.

— Gabriele Corno (@Gabriele_Corno) November 30, 2022