VIDEO: गिलहरी ने पहली बार टेस्ट किया बादाम, खाते ही आया ऐसा स्वाद कि चुटकियों में पूरा कर गई चट!

आपने कभी न कभी जीवन में कोई चीज पहली बार खाई होगी और उसको टेस्ट करते ही आप उस डिश के दीवाने हो गए होंगे. पहली बार कुछ चखने के बाद जो रिएक्शन आता है वो भी देखने लायक होता है. लोग पकवान के स्वाद में ऐसा खो जाते हैं कि सब कुछ भूल बैठते हैं. हाल ही में ऐसा ही कुछ एक गिलहरी (Squirrel eating almond viral video) के साथ भी हुआ जब उसने पहली बार बादाम खाया.

अपने अजब-गजब वीडियोज के लिए फेमस ट्विटर अकाउंट @buitengebieden पर हाल ही में एक वीडियो शेयर किया गया है जिसे देखकर आपको गिलहरियों (Cute squirrel video) से प्यार हो जाएगा. वीडियो में गिलहरी ने बिल्कुल वैसा ही रिएक्शन दिया है, जैसा लोग देते हैं जब वो अपनी मनपसंद डिश खाते हैं. वीडियो के कैप्शन के अनुसार गिलहरी पहली बार बादाम (Squirrel tastes almonds for the first time) खाते नजर आ रही है.

Squirrel tastes almonds for the first time.. 😅 pic.twitter.com/MLmOxaGdsl — Buitengebieden (@buitengebieden) April 30, 2022



गिलहरी ने पहली बार खाया बादाम

वीडियो में एक शख्स अपने हाथ में ढेरों बादाम रखकर गिलहरी के सामने कर देता है. गिलहरी एक बादाम को उठाती है और फिर उसे धीरे-धीरे खाती है खाते ही ऐसे ठिठक जाती है जैसे उसके स्वाद ने उसे दीवाना बना दिया हो. गिलहरी कुछ पल के लिए पूरी तरह से बादाम के स्वाद में खो जाती है और फिर अचानक कुछ ही पल में सारे बादाम को चट कर जाती है. उसे देखकर वाकई लोगों को गिलहरियों से प्यार हो जाएगा. वीडियो के कमेंट में इस पेज से बताया गया है कि ये चिपमंक्स (Chipmunk eating almond) हैं ना की गिलहरी, हालांकि, वो भी गिलहरी की ही प्रजाति के होते हैं.

लोगों ने वीडियो पर दी प्रतिक्रिया

वीडियो ट्विटर पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो को 20 लाख से ज्यादा लोगों ने देख लिया है और 1 लाख से ज्यादा लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. हजारों लोगों ने वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है. एक शख्स ने लिखा कि गिलहरी अचानक से इसलिए ठिठक गई क्योंकि वो कैमरे से डर गई ना कि उसे बादाम का स्वाद अच्छा लगने लगा. एक शख्स ने लिखा कि गिलहरी को कभी भी बादाम नहीं देना चाहिए क्योंकि उसमें हाइड्रोसाइनिक एसिड होता है जिससे वो बीमार पड़ सकती हैं. एक शख्स ने तो वीडियो की विश्वस्नियता पर ही सवाल उठा दिया और कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे ये बनाया गया है.

Tags: Ajab Gajab news, Weird news