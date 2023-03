Viral Video: सीढ़ियों का मायाजाल! निकलने का नहीं दिखा रास्ता! लोग बोले- 'ऑनलाइन की होगी सिविल इंजीनियरिंग!'

पढ़ाई की विधा कोई भी है, सबके अपने महत्व होते हैं, पर इंजीनियरों का काम काफी कठिन होता है. इंजीनियरिंग की एक विधा होती है जिसे सिविल इंजीनियरिंग कहते हैं. यानी वो इंजीनियर जो इमारतें, घर, फ्लायओवर आदि बनाना सीखते हैं. ऐसी चीजों का निर्माण करने के लिए काफी एकाग्रता और अपने काम की अच्छी जानकारी होना जरूरी है. ये जानकारी ऑनलाइन पढ़ाई से नहीं हो सकती, जब तक प्रैक्टिकल ना किया गया हो. जो लोग किसी भी चीज की सिर्फ ऑनलाइन (Funny online engineering video) जानकारी लेते हैं, उनके हुनर का पता आसानी चल जाता है. इन दिनों एक इमारत का वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोग उसे बनाने वाले सिविल इंजीनियर (Civil engineer stairs with no gap video) को इसी प्रकार के ताने दे रहे हैं!

ट्विटर अकाउंट @TheFigen_ पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया गया है जिसमें एक व्यक्ति अजीबोगरीब (Weird stairs with no gap video) इमारत के अंदर घूमता दिख रहा है. अजीबोगरीब इसलिए है क्योंकि इमारत के अंदर सीढ़ियों का मायाजाल बना दिख रहा है, वो भी इस तरह का कि सीढ़ियां एक दूसरे से इतनी ज्यादा चिपकी हैं कि उनके बीच गैप नहीं है.

When you become a civil engineer with online education.pic.twitter.com/i7wwqeRZ4X

— The Figen (@TheFigen_) March 2, 2023