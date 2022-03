कॉफी शॉप के कर्मचारी ने महिला के कप पर लिखा 'खुफिया संदेश', पढ़ते ही शर्म से हो गई लाल!

कई लोगों को महंगी कॉफी की दुकानों में जाकर कॉफी पीना पैसे की बर्बादी लगती है मगर कुछ लोग ऐसी दुकानों में जाने के लिए पागल रहते हैं. उनको ऐसी जगहों से कॉफी पीना इतना पसंद है कि अगर कोई साथ में ना चले तो वो अकेले भी चले जाते हैं. मगर हर किसी के अनुभव ऐसी जगहों पर एक जैसे नहीं होते. हाल ही में कनाडा की एक महिला (Coffee Shop worker flirt with Canada woman) ने कॉफी शॉप (Coffee shop worker wrote secret message on cup) ने अपने अनुभव के बारे में बताया जब कर्मचारी ने उसे खुफिया संदेश उसके कप पर लिख कर दिया.

एरियाने और नोएमी जुड़वा बहने हैं और इंस्टाग्राम पर उनका पेज ‘चांस ट्विंस’ के नाम से काफी पॉपुलर है. उनको 63 हजार से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं जो उनके रील्स के दीवाने हैं. हाल ही में उनके इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर हुआ जिसमें एक बहन स्टारबक्स (Starbucks customer shocked to see worker flirt with her) नाम की बेहद लोकप्रिय कॉफी शॉप में कॉफी का मजा लेने गई थी.

कॉफी कप पर लिख दिया खुफिया संदेश

वो वहां से कॉफी लेकर अपनी कार में आई और जब उसने कॉफी कप पर देखा तो उसपर लिखा था सीक्रेट मैसेज. इसके साथ ही एक निशान कॉफी कप के पिछले हिस्से पर बना हुआ था. जब महिला ने कप को घुमाकर देखा तो वहां उसके लिए बेहद खुफिया बात लिखी थी. दरअसल, कॉफी देने वाले दुकान के कर्मचारी ने महिला से फ्लर्ट करने का गजब का आइडिया खोज निकाला. उसने अपनी बात बड़ी चालाकी से कही. शख्स ने जिस जगह पर निशान बनाया था वहां पहले से कंपनी की तरफ से एक चेतावनी प्रिंट थी- ध्यान से, आप जिस ड्रिंक को एंजॉय करने जा रहे हैं वो बेहद हॉट है.

शख्स ने महिला के साथ चालाकी से किया फ्लर्ट

शख्स ने इस लाइन से कुछ शब्दों पर मार्कर चला दिया जो बन गया- ध्यान से, आप बेहद हॉट हैं. जब महिला ने पढ़ा तो वो शर्म से लाल हो गई. उसने इंस्टाग्राम अकाउंट पर टिकटॉक का जो वीडियो डाला है उसमें वो शर्माती हुई नजर आ रही है. उसकी हंसी देखकर लग रहा है कि वो काफी शर्मिंदा है. हालांकि सोशल मीडिया पर लोग उसे शख्स की तारीफ कर रहे हैं. महिला ने अपने वीडियो पर लिखा कि वो दोबारा उस जगह पर कभी नहीं जाएगी, मगर लोगों ने कहा कि शख्स ने सिर्फ एक हेल्दी फ्लर्टिंग की. जबकि दूसरे ने लिखा कि ये अब तक की सबसे खास पिकअप लाइन थी.

