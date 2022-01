बच्चे को जन्म दे रही थी महिला कि अचानक डिलिवरी रूम में घुस गई सौतेली बेटी! हरकतें देख नर्स भी हुई हैरान

किसी भी पति-पत्नी के लिए माता-पिता बनने का अनुभव सबसे खास होता है. जब एक मां पहली बार अपने बच्चे को अपने सीने से लगाती है और जब एक पिता पहली बार बच्चे को गोद में उठाता है तो वो दिन उनकी जिंदगी का सबसे यादगार दिन बन जाता है. डिलिवरी (Baby Delivery Moment) के दौरान के इस खास पल को पति-पत्नी सिर्फ एक दूसरे के साथ ही अनुभव करना चाहते हैं. मगर हाल ही में एक महिला ने बताया कि इस पल में दखल देने के लिए उसकी सौतेली बेटी (Step Daughter came inside delivery room) भी घुस गई.

किड्सस्पॉट वेबसाइट से बात करते हुए एक महिला ने हैरान करने वाली घटना का जिक्र किया. डिएन (Diane) नाम की महिला ने हाल ही में बताया कि वो अपने डिलिवरी के खास पल को अपने पति के साथ बिताना चाहती थी मगर अचानक से उसकी 18 साल की बेटी भी अस्पताल के डिलिवरी रूम (Stepmother shocked to see stepdaughter in delivery room) में घुस आई और उनकी प्राइवेसी छीन ली.

सौतेली बेटी से चिढ़ने की बताई वजह

महिला ने बताया कि उसके और उसकी सौतेली बेटी के बीच रिश्ते तब खराब हो गए जब वो महिला के पुराने रिश्ते से हुए बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी. मगर वो अपने नए पति से बेटी की शिकायत इसलिए नहीं करती थी क्योंकि बेटी फिर अपने पिता के सामने नाटक करने लगती और महिला को ही बुरा बना देती. जब बेटी को पता चला कि उसकी सौतेली मां और पिता फिर से माता-पिता बनने वाले हैं तो वो खुशी से झूमने लगी. इसके पीछे महिला ने कारण बताया कि बेटी को ये लगने लगा कि आने वाला बच्चा उसके पिता का भी है, यानी वो उसका अपना भाई हुआ.

डिलिवरी रूम में अजीबोगरीब हरकतें करने लगी बेटी

बेटी डिलिवरी के पहले अल्ट्रासाउंड और अन्य जरूरी चेकअप में महिला के साथ जाने लगी हालांकि उसे बिल्कुल भी उसका साथ चलना नहीं पसंद था. अस्पताल के कमरे में भी जब वो घुस आई तो उसने उसे मना नहीं किया क्योंकि वो अपने खास दिन पर बेटी की तरफ से कोई ड्रामा नहीं चाहती थी. मगर लड़की ने डिलिवरी रूम में ऐसी हरकतें शुरू कर दीं कि नर्स को उसे बाहर भेजने के लिए कहना पड़ा. पिता के समझाने के बाद नर्स ने उसे रुकने दिया मगर फिर भी वो गंभीर नहीं हुई. बार-बार वो पिता को कॉफी पिलाने डिलिवरी रूम से बाहर ले जाती. अंदर बैठकर पिता के साथ फोटो खींचती. लेबर पेन से तड़प रही सौतेली मां की फोटो खींचकर अपनी असली मां को भेजती. ये सब देखकर प्रेग्नेंट महिला का खून खौल रहा था मगर उसने इस डर से कि पति बेटी के साथ बाहर चला जाएगा और उसे अकेला छोड़ देगा, उसने बेटी से कुछ नहीं कहा. महिला ने अपने पोस्ट के अंत में लिखा कि अगर वो उस समय में लौट पाए तो जरूर सौतेली बेटी को बाहर भगा देती.

