Apple के को-फाउंडर स्टीव जॉब्स की पुरानी सैंडल हो रही नीलाम, कीमत का अंदाजा लगाना भी है मुश्किल

2011 में स्टीवन पॉल जॉब्स (Steven Paul Jobs) का निधन हो गया था पर अपने पीछे वो इतनी बड़ी कंपनी छोड़कर गए हैं जिसका डंका पूरी दुनिया में बजता है. स्टीव जॉब्स (Steve Jobs) एपल कंपनी के सह-संस्थापक (Apple co-founder) थे जिनकी बदौलत आज के वक्त में एपल के आई-फोन मोबाइल (iPhone mobile) के मामले में लीडिंग ब्रांड बन चुके हैं. एक तरह जहां दुनिया उनके दिमाग की कायल थी तो दूसरी तरफ उनकी सादगी के भी लोग दीवाने थे. अब उन्हीं की एक पुरानी सैंडल (Steve Jobs sandal auction) निलाम होने जा रही है. दिखने में तो ये उनकी शख्सियत की तरह आम सी सैंडल (Steve Jobs old sandal) लग रही है मगर इसकी कीमत का अंदाजा लगाना भी आपके लिए नामुमकिन जैसा होगा.

एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार स्टीव जॉब्स (Steve Jobs sandals go up for sale) की एक ब्राउन लेदर बर्किन्स्टॉक एरिजोना सैंडल नीलाम होने वाली है जिसे जूलिएन्स ऑक्शन्स (Julien’s Auctions) द्वारा नीलाम किया जा रहा है. सैंडल के साथ सैंडल की एनएफटी फोटो और फोटोग्राफर जीन पिगोजी की किताब को भी नीलाम किया जा रहा है. इस किताब का नाम है मेरी जिंदगी के 213 सबसे अहम पुरुष. इसमें स्टीव जॉब्स भी शामिल हैं.

64 लाख रुपये तक कमाने की है योजना

नीलाम करने वालों का मानना है कि इस सैंडल के जरिए 48 लाख से लेकर 64 लाख रुपये तक जुटाए जाएंगे. ये नीलामी 11 नवंबर को लाइव हुई थी और 13 नवंबर तक चलेगी. एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक स्टीव जॉब्स ने इस सैंडल को 1970 से लेकर 1980 के दशक के बीच पहना था. स्टीव जॉब्स के होम मैनेजर के पास अभी तक ये सैंडल थी. स्टीव जॉब्स की पूर्व पत्नी क्रिसैन ब्रिनैन ने वोग मैग्जीन को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि ये सैंडल उनके सादे जीवन का हिस्सा है. ये उनकी यूनिफॉर्म की तरह है.

18 लाख रुपये तक की लगी बोलियां

उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि स्टीव कभी भी खुद को सबसे अलग दिखाने के लिए महंगी चीजें नहीं खरीदते थे. उन्हें ये सैंडल इसलिए पसंद थी क्योंकि ये उन्हें बिजनेसमैन जैसा मेहसूस नहीं करवाते थे, और इस तरह उन्हें बेहतर सोचने की आजादी देते थे. रिपोर्ट के मुताबिक नीलामी की शुरुआत 12 लाख रुपयों से हुई थी और दो बोलियां 18 लाख रुपये की लग चुकी हैं.

