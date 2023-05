दुनिया का सबसे बदबूदार फल! फिर भी कहते हैं 'फलों का राजा', कीमत इतनी कि खरीद सकते हैं सिर्फ अमीर लोग!

दुनिया में बहुत से ऐसे फल हैं जिनकी महक से ही इंसान उनकी तरफ खिंचा चला जाता है. आम के दीवाने सिर्फ आम की खुशबू से ही पता लगा लेते हैं कि वो कितना पका है, और उसका स्वाद कैसा होगा. इसी प्रकार तरबूज-खरबूज के शौकीन भी होते हैं. सेब हो या अंगूर, हर फल का स्वाद तो अच्छा होता ही है, पर उसकी महक भी कमाल की लगती है. पर इस लिस्ट में एक ऐसा फल भी है, जो खूशबूदार फलों की लिस्ट में आने लायक नहीं है. वो इसलिए क्योंकि ये फल दुनिया का सबसे बदबूदार फल (stinkiest fruit in the world) है. इस कारण से इसे कई देशों ने बैन (World’s Smelliest Fruit) भी कर दिया है. उसके बावजूद ये बेहद महंगा बिकता है.

ड्यूरियन को फलों का राजा कहते हैं. (फोटो: Canva)

हम बात कर रहे हैं ‘फलों के राजा’ (King of Fruits) के नाम से फेमस फल ड्यूरियन (Durian fruit smell) की. ऊपर से ये फल देखने में कटहल जैसा लगता है, पर अंदर से पीले रंग का, सॉफ्ट होता है. दक्षिणपूर्वी एशिया में ये फल बेहद कॉमन है और आसानी से मिल जाता है. पर इसकी महक इतनी खराब है कि लोगों ने इसकी तुलना गटर, कबाड़ के ढेर और पसीने वाले गंदे मोजे की महक से की है. इतना बदबूदार (stinkiest fruit banned in which country) होने की वजह से मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, हॉन्ग कॉन्ग जैसी जगहों पर ये फल पूरी तरह से बैन कर दिया गया है.

ड्यूरियन की कीमत काफी ज्यादा होती है. (फोटो: Canva)

क्यों बदबूदार होती है महक?

एक शोध के अनुसार ड्यूरियन में सेंट पैदा करने वाले 44 तरह के अलग-अलग केमिकल कंपाउंड पाए जाते हैं. इनमें से 3 ऐसे कंपाउंड हैं जो पहली बार किसी प्राकृतिक चीज में मिले हैं. वैज्ञानिकों ने बताया कि ये स्मेल किसी एक कंपाउंड की वजह से नहीं, बल्कि एक साथ इन सारे कंपाउंड्स के मिलने से आती है. रिसर्चर्स ने बताया कि इस फल में शहद, रोस्ट किए हुए प्याज, सल्फर, कैरामेल, सूप सीजनिंग, सड़े हुए अंडे, सड़ी हुई पत्तागोभी, और सड़े हुए फल के कंपाउंड हैं जिसके कारण ये इतना बदबू करता है.

कितनी है कीमत?

आप सोचेंगे कि अगर ये फल इतना बदबू करता है, कई जगहों पर बैन है तो बेशक इसकी कीमत कौड़ियों के भाव होगी. पर आपका ऐसा सोचना गलत है. रिपोर्ट्स के अनुसार साल 2019 दो ड्यूरियन फल इंडोनेशिया में बेचे गए थे. उस वक्त एक की कीमत करीब 70 हजार रुपये थी. लोगों ने तो फल के साथ सेल्फी भी ली थी. जिन लोगों ने इसे खाया है, उनका कहना है कि इसका स्वाद, इसकी स्मेल की तुलना में अच्छा है. लोग कहते हैं कि वनीला आइसक्रीम के ऊपर लहसुन डालकर खाने पर जैसा टेस्ट आएगा, वैसा इस फल को खाने पर आता है. ऊपर के कंटीले टुकड़ों को हटाकर अंदर के हिस्से को खाया जाता है.

