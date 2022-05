डेंटल क्लीनिक में असिस्टेंट का काम करता है कुत्ता, चुटकियों में दूर कर देता है दर्द !

Dental Assistant Dog :डॉग्स सबसे ज्यादा होशियार, समझदार और दोस्ताना जानवर माने जाते हैं. उनके साथ थोड़ा वक्त बिताने के बाद आपकी थकान और तनाव (Dog Reduces Stress of Patient) दोनों दूर हो जाते हैं. डॉग्स की इसी खासियत का इस्तेमाल दक्षिण अमेरिकी (South America) देश इक्वाडोर (Ecuador) में एक डेंटल क्लीनिक (Dental Clinic) में हो रहा है. यहां एक खास डॉग रहता है, जो असिस्टेंड के तौर पर सर्जरी या डेंटल प्रोसीजर के दौरान मरीज़ों को भावनात्मक मदद देता है.

ट्विटर (Twitter Viral ) पर We Rate Dogs नाम के पेज से इस प्यारे से डॉग की तस्वीरें और उसकी कहानी शेयर की गई है. Aldo नाम के इस डॉग को डेंटल क्लीनिक में असिस्टेंड के तौर पर रखा गया है. एल्डो खास तौर पर बच्चों के साथ उस वक्त रहता है, जब उनकी जांच हो रही होती है या फिर वो कोई डेंटल प्रोसीजर करा रहे होते हैं. एल्डो को ऐसे मौके पर भावनात्मक सपोर्ट देने वाले पप के तौर पर खासी लोकप्रियता मिल रही है.

डेंटल असिस्टेंट के तौर पर परफेक्ट है डॉग

ट्विटर पर एल्डो के बारे में पोस्ट करते हुए लिखा गया है कि ये इक्वाडोर का पहला डेंटल असिस्टेंट डॉग है. वो भावनात्मक सपोर्ट देने वाला कुत्ता है, जो खास तौर पर बच्चों के साथ तब मौजूद होता है, जब वे डेंटल अप्वाइंटमेंट के लिए क्लीनिक पहुंचते हैं. वो उनके तनाव को कम करता है और डेंटिस्ट पर उनका भरोसा बढ़ाता है. डॉग के साथ रहने से बच्चों का ध्यान भटकता है और उनका आत्मविश्वास बढ़ता है. पोस्ट के साथ दिखाई तस्वीरों में आप किसी परिवार के सदस्य की तरह डॉग को बच्चों के साथ मौजूद देख सकते हैं.

This is Aldo. He is Ecuador’s first dental assistant dog. He’s an emotional support pup with special skills that allow him to stay with children during their appointments. He helps reduce their stress, increase their trust in the dentist, and reinforce their self-esteem. 14/10 pic.twitter.com/5FZFv0RvM4

— WeRateDogs® (@dog_rates) May 17, 2022