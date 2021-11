महिला के कपड़े देखकर शख्स ने किया ऐसा मैसेज कि फूट-फूट कर रोने लगी औरत! पुलिस से कर दी शिकायत

कई लोग सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से दोस्ती (Friendship with Strangers on Social Media) करने पर यकीन रखते हैं. वो अजनबियों के साथ चैटिंग करते हैं और साथ में वक्त बिताने के भी कमिटमेंट कर देते हैं मगर सोशल मीडिया के जरिए किसी के मन की बात को जान पाना नामुमकिन होता है. फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां हर कोई अपनी एक आभासी दुनिया में जीता है और लोगों को भी वैसा ही दर्शाता है मगर उनकी हकीकत का पता तभी चलता है जब उनके असली विचार सामने आते हैं. हाल ही में स्कॉटलैंड की एक महिला (Scotland Woman online harrasment) के साथ ऐसा ही हुआ. उसने इंस्टाग्राम पर एक अनजान शख्स के साथ नजदीकियां बढ़ायीं मगर जब उसे शख्स की असलियत का पता चला तो वो दंग रह गई.

स्कॉटलैंड (Scotland News) के डंबार्टन (Dumbarton) की रहने वाली 27 साल की बेका मैकफर्लेन (Becca McFarlane) के साथ हाल ही में बेहद विचित्र अनुभव हुआ है जिसे जानकर लोग दंग हो जा रहे हैं. बेका इंस्टाग्राम पर एक शख्स से जुड़ी हुई थीं जिससे उनकी कभी-कभी बात हो जाया करती थी. बेका ने बताया कि शख्स ने उनसे ड्रिंक्स पर जाने का भी ऑफर एक दिन किया था जिसके लिए बेका ने हामी भर दी थी मगर हाल ही में शख्स ने एक ऐसा मैसेज (Woman Shocked to see Stranger’s Instagram Message) बेका को कर दिया जिससे वो दंग रह गईं. बेका ने अपनी एक फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर की थी जिसपर टिप्पणी करते हुए शख्स ने लिखा कि अगर वो उस ड्रेस में उसके सामने आ गयी तो वो जरूर उसका रेप (Stranger gives Rape threat to woman on instagram) कर देगा! ये मैसेज पढ़कर बेका के होश उड़ गए और वो फूट-फूट कर रोने लगीं.

बेका ने पुलिस में की शख्स की शिकायत

डेली रिकॉर्ड्स के मुताबिक बेका को शुरुआती बातों में वो शख्स अच्छा इंसान लगा था मगर जैसे ही उसने इत तरह की घटिया बात कर दी, बेका डर कर रोने लगी. बेका को उस शख्स से खतरा मेहसूस हुआ इसलिए उसने उसे ब्लॉक कर पुलिस में उसकी शिकायत कर दी. बेका ने कहा- वो मैसेज पढ़कर मैं पूरे दिन डरी रही. ऐसी चीजें सोचना ही घिनौना है, मैसेज कर देना तो उससे भी बुरा है. मैं खुद को लकी मान रही हूं कि मुझे उस इंसान की इसलियत उससे मिलने से पहले ही पता लग गई नहीं तो बहुत बुरा होता.

बेका ने दूसरी महिलाओं को भी सतर्क रहने की दी सलाह

बेका को अब अनजान लोगों से ऑनलाइन जुड़ने में डर लगने लगा है. महिला ने कहा कि वो अपने कपड़ों की वजह से यौन उत्पीड़न का शिकार नहीं होना चाहती है. बेका ने ये भी कहा कि आज के वक्त में पुरुषों को लगता है कि फोन स्क्रीन के दूसरी तरफ रहकर वो महिलाओं से कुछ भी बोल सकते हैं इसलिए वो दूसरी महिलाओं को भी सलाह दे रही हैं कि अनजान लोगों से ऑनलाइन जुड़ने के दौरान इस बात का बहुत ध्यान दें कि वो कैसी बातें कर रहे हैं. क्योंकि वो अपनी बातों से अपने बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं. उन्होंने दूसरी महिलाओं से ऐसे मामलों को रिपोर्ट करने की भी बात कही है.