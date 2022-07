घर के आगे शख्स ने अंजान आदमी को दी कार खड़ी करने की इजाजत, 7 महीने बाद भी नहीं हटी गाड़ी तो उठाया बड़ा कदम

क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी का भला करना चाहते हैं मगर लोग आपके अच्छेपन का फायदा उठाने लगते हैं? आज के दौर में ये बेहद आम बात है. अक्सर ऐसा देखा गया है कि किसी का भला करो तो उसके साथ तो अच्छा हो जाता है मगर आपके साथ बुरा होने लगता है. हाल ही में ऐसा ही इंग्लैंड के एक व्यक्ति (Car parked for 7 months) के साथ भी हुआ. उसने अंजान आदमी को घर के बहर कार खड़ी करने की इजाजत दी मगर वो कार महीनों से वहीं खड़ी है.

प्लायमाउथ (Plymouth, England) के रहने वाले ओमर बदरान खुद गाड़ी नहीं चलाते हैं इसलिए उनके घर का ड्राइव वे (Car parked in driveway for 7 months) यानी घर के सामने कार खड़ी करने की जगह खाली ही रहती है. ऐसे में उन्होंने पिछले साल दिसंबर में एक अंजान व्यक्ति (stranger car park in England) को अपने ड्राइव वे पर गाड़ी खड़ी करने की इजाजत दे दी. उन्होंने उससे वादा लिया कि जब भी उन्हें ड्राइव वे की जरूरत पड़ेगी, शख्स अपनी कार हटा लेगा.

पुलिस-प्रशासन ने नहीं की कार हटाने की मदद तो परेशान हुए ओमर. (Matt Gilley/PlymouthLive)

7 महीने से खड़ी है कार

वो दिन है और आज का दिन है, कार वहां से नहीं हटी. कुल 7 महीने से उनकी कार उसी ड्राइव वे पर खड़ी हुई है. इसके चलते उन्हें काफी समस्या हो रही है. घर के ठीक सामने कार खड़ी होने से उनके घर का स्पेस भी खत्म हो रहा है और साथ में आस-पड़ोस के लोग उन्हें मूर्ख समझ रहे हैं. ओमर ने उस व्यक्ति को फोन कर कार हटाने के लिए कहा मगर उसने साफ मना कर दिया. ओमर का कहना है कि वो सिर्फ मदद करना चाहते थे इसलिए उन्होंने कार खड़ी करने की इजाजत दे दी थी. अब जब शख्स खुद से कार नहीं हटा रहा है तो वो उसे हटाने के लिए कानूनी तरीकों को आजमाना चाह रहे हैं.

ओमर को मिला एक कानून का सहारा. (फोटो: BPM Media via Lad Bible)

कार हटाने का मिला तरीका

ओमर ने प्लायमाउथ लाइव नाम की वेबसाइट से बात करते हुए कहा कि उन्होंने पुलिस और प्रशासन की मदद लेने का फैसला किया मगर उन्होंने कहा कि इसमें वो उनकी कोई मदद नहीं कर सकते. काफी छानबीन के बाद उन्होंने इंग्लैंड के टॉर्ट लॉ एक्ट को पढ़ा जिसके तहत उन्हें कार हटाने का रास्ता मिल गया. इस कानून के तहत वो कार को वहां से हटा सकते हैं या फिर कबाड़ में बेच सकते हैं. मगर उसके लिए उन्हें कार के मालिक को एक लिखित नोटिस देनी होगी कि वो ऐसा करने वाले हैं और शख्स को जवाब देने के लिए पर्याप्त वक्त देना होगा. इसलिए ओमर अब प्रशासन के जरिए एक फॉर्म भरेंगे जिससे उन्हें कार के मालिक के घर का पता मिल जाएगा. तब वो एक लेटर उसे भेजेंगे और 2 हफ्ते तक जवाब का इंतजार करेंगे और उसके बाद कार को हटा देंगे.

