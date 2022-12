Viral Video: अंजान शख्स के साथ सड़क चलते प्रैंक करना पड़ गया भारी, बीच रास्ते यूट्यूबर को खानी पड़ी मार!

आज के समय में यूट्यूब की दीवानगी लोगों के सिर चढ़कर बोल रही है. हर कोई कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है. सिंगर, एक्टर तक तो ठीक है पर व्लॉग करने वाले लोगों की संख्या में भी इजाफा आया है. अब खुद को एक दूसरे से अलग करने के लिए ये कंटेंट क्रिएटर ऐसी-ऐसी चीजें करते हैं जो काफी अजीबोगरीब होते हैं. इनमें प्रैंक वीडियो सबसे विचित्र हैं. बहुत से लोग फेक वीडियो बनाते हैं जिनमें अपने जानने वाले लोगों के साथ ही प्रैंक करते हैं मगर कुछ ऐसे भी होते हैं जो अंजान लोगों के साथ प्रैंक (prank video gone wrong) करने लगते हैं. इन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है.

ऐसा ही एक युवक के साथ हुआ जो सड़क चलते एक व्यक्ति (man slapped youtuber for prank) के साथ मजाक कर रहा था. ट्विटर अकआउंट @TheBest_Viral पर अक्सर मजेदार वीडियोज पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जो एक प्रैंक से जुड़ा है. वीडियो में एक युवक, अंजान शख्स के साथ प्रैंक कर रहा है और उसका वीडियो भी बन रहा है.

