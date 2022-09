खाना मांगने के लिए कुत्ते ने की कमाल की एक्टिंग, लंगड़ाते हुए आया और फिर चारों पैरों पर हो गया नौ दो ग्यारह!

आपने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी कि भूख इंसान को कुछ भी करने पर मजबूर कर देती है. पर क्या ये कहावत जानवरों पर भी लागू होती है? यूं तो ऐसा नहीं होना चाहिए मगर इन दिनों एक वीडियो चर्चा में है जिसमें ऐसा ही होते दिख रहा है. इस वीडियो में एक कुत्ता नजर आ रहा है जो खाना मांगने के लिए कमाल की एक्टिंग (Dog acting to get food video) करता दिख रहा है.



ट्विटर अकाउंट @TansuYegen पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज (weird videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें सड़की कुत्ता सड़क (stray dog acting to get food) पर खाना मांगने के लिए प्रयत्न करता नजर आ रहा है. सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए खाना जुटाना मुश्किल का काम होता है. पालतू जानवरों की तरह उन्हें आसानी से खाना नहीं मिल पाता शायद इसी लिए कुत्ते भी चालाकी सीख जाते हैं जैसे ये कुत्ता सीख गया है.

Trust issues with animals 😂 pic.twitter.com/Vl3tbAJBs1 — Tansu YEĞEN (@TansuYegen) September 23, 2022



कुत्ते ने की एक्टिंग

वीडियो में एक कुत्ता अपने अगले पैर को हवा में उठाए लंगड़ाते हुए नजर आ रहा है. उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उसके पैर में बहुत चोट लगी है मगर वो जैसे-तैसे चल रहा है. वो लंगड़ाते हुए कैमरामैन की तरफ आता है और उससे खाना ले लेता है. उसके बाद आराम से अपने चारों पैरों पर चलता हुआ वहां से निकल जाता है. उसने मुंह में शायद तरबूज का एक टुकड़ा दबाया हुआ है. कुत्ते की ये हरकत काफी फनी है और इसे देखकर आप उसकी एक्टिंग की तारीफ तो जरूर करेंगे.

वीडियो पर लोगों ने दिए रिएक्शन

इस वीडियो को 2 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक ने सवाल किया कि हम जानवरों की चालाकी को फनी समझते हैं मगर इंसानों की नहीं. तो इसपर अकाउंट की तरफ से रिप्लाई दिया गया है क्योंकि जानवर से स्वभाव इंसानों से सीखता है, उसके अंदर खुद से ऐसा स्वभाव नहीं होता. एक ने कहा कि कुत्ते ने कैमरामैन को अच्छा बेवकूफ बनाया.

