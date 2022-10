VIDEO: बाइक सवार के पीछे पड़ गया सड़क पर घूम रहा कुत्ता, खुद को बचाते-बचाते कार में जा घुसा व्यक्ति!

हादसे कहीं भी और कभी भी हो सकते हैं इसलिए इंसान को हर जगह चौकन्ना होकर चलना चाहिए. आपने सबसे सुना होगा कि हादसे हमेशा सामने वाले की गलती से होते हैं, खासकर सड़क हादसे. पर इन दिनों एक वीडियो चर्चा में है जिसमें सामने कोई दूसरा इंसान या गाड़ी चालक नहीं है जिसे दोष दिया जाए. वीडियो में एक बाइक सवार का कार से एक्सिडेंट (stray dog attack biker video) होता दिख रहा है और इसका जिम्मेदार एक कुत्ता है.

ट्विटर अकाउंट @UOldguy पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज (weird videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो (stray dog biker video) शेयर किया गया है जिसमें एक बाइक सवार और एक कुत्ता (man fall from bike due to dog) नजर आ रहे हैं. सड़कों पर लावारिस कुत्तों (stray dogs) की परेशानी नई नहीं है. पिछले दिनों कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिसमें सड़की कुत्तों के आतंक की वजह से लोग परेशान हुए हैं और उनके कारण कई बार तो बच्चों की जान भी चली गई है.

