सड़क किनारे बैठे बेघर शख्स को देखकर गले लग गया कुत्ता! रुला देगा ये Viral Video

किसी ने सच ही कहा है कि इंसान कुत्तों (Cute Dog Videos) को डिजर्व नहीं करते. वो इसलिए क्योंकि कुत्ते जितने सच्चे, इमानदार और वफादार होते हैं, हम उनकी उतनी कद्र नहीं कर पाते हैं. कुत्तों ने इंसानों को हमेशा ही जान से ज्यादा प्यार किय है. वो उनसे बदले में कुछ भी नहीं चाहते. ना उनकी मन में कोई चालाकी होती है. इस बात का सबूत है ये इन दिनों वायरल हो रहा एक वीडियो. इस वीडियो में एक स्ट्रे डॉग (Stray Dog Viral Video), सड़क किनारे बैठे बेघर शख्स (Dog Hugs Homeless Man Video) के गले लग रहा है.

अपने वायरल वीडियोज के लिए फेमस ट्विटर अकाउंट @buitengebieden_ पर हाल ही में एक वीडियो पोस्ट किया गया है जिसमें एक बेघर शख्स और सड़की कुत्ता (Stray Dog Hugs Man on Road video) नजर आ रहा है. वीडियो इतना इमोशनल करने वाला है कि इसे देखकर किसी के भी आंखों में आंसू आ जाएंगे. वीडियो में एक भीड़भाड़ वाला इलाका नजर आ रहा है जिसमें एक शख्स सड़क किनारे बैठा है.

This dog approaches a homeless man and seems to know what he needs.. pic.twitter.com/uGWL351fCR

— Buitengebieden (@buitengebieden_) December 30, 2021