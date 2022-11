क्लास में लेक्चर के दौरान टीचर ने लैपटॉप लाने से रोका, छात्र उठा लाया टाइपराइटर! मजेदार वीडियो वायरल

क्लासरूम में बैठने के लिए अनुशासन की जरूरत होती है. टीचर जब पढ़ाता रहे तो छात्रों को ना ही बात करनी चाहिए और ना ही कोई ऐसी हरकत करनी चाहिए जिससे टीचर का ध्यान बंटे या फिर अन्य छात्र डिस्टर्ब हो जाएं. इसी वजह से एक कॉलेज के शिक्षक ने छात्रों से सख्त मना कर दिया कि वो क्लास में नेट्स लिखने के लिए लैपटॉप (Student bring typewriter in class) लेकर ना आएं. इसके बाद एक शख्स ने ऐसा विचित्र जुगाड़ निकाला कि लोग हैरान हो गए और वीडियो चर्चा में आ गया.

ट्विटर अकाउंट @TansuYegen पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज (student typing with typewriter video) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर लैड बाइबल वेबसाइट का एक वीडियो पोस्ट किया गया है जिसमें किसी कॉलेज की क्लास होती दिखाई दे रही है. क्लासरूम में शोर या डिस्टर्बेंस से बचने के लिए टीचर कोई भी ऐसी चीज लाने से मना कर देते हैं जिससे लोगों को ध्यान बंट जाए. इसी तरह वीडियो में दिख रही क्लास में भी टीचर ने किया मगर छात्र ने कमाल का तोड़ निकाल लिया.

After being told not to use laptops during the lecture… pic.twitter.com/mOdmIovyoQ

— Tansu YEĞEN (@TansuYegen) November 26, 2022