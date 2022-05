स्कूल में आया भूकंप तो जान बचाकर भागे छात्र, नहीं छोड़ा अपाहिज दोस्त का साथ! दोस्ती की मिसाल है Video

दोस्ती ऐसा रिश्ता है जो अगर अन्य रिश्तों में भी शामिल हो जाए तो वो खूबसूरत हो जाते हैं. लोग दोस्तों के लिए जान ले भी सकते हैं और जान दे भी सकते हैं. किस्मत वालों को ही ऐसे साथी मिलते हैं जो मदद के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं. हाल ही में एक वायरल वीडियो ने इस बात का सबूत पेश किया कि उम्र चाहे जो भी हो, यारों के बीच प्यार (Friends save life of wheelchair bound kid video) एक तरह का ही होता है.

ग्रीन बेल्ट एंड रोड इंस्टिट्यूट के प्रेसिडेंट @ErikSolheim ने हाल ही में एक वीडियो (Students save life of friend sitting on wheelchair during earthquake) शेयर किया है जो काफी हैरान करने वाला तो है ही, साथ में भावुक भी करता है. कारण ये है कि इस वीडियो में छोटे बच्चों के बीच प्यार नजर आ रहा है. वो निस्वार्थ भाव से अपने एक अपंग दोस्त की मदद कर रहे हैं, वो भी तब, जब उनकी जान पर भी खतरा है.

Solidarity!

On May 20th, in the middle school of Sichuan 🇨🇳 earthquake with magnitude 4.8, teachers and classmates didn’t forget him in wheelchair. 👍👍👍

pic.twitter.com/FRzMTM7Z0Q

— Erik Solheim (@ErikSolheim) May 25, 2022