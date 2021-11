Video: ऑनलाइन क्लास के दौरान विद्यार्थियों ने टीचर को दिया अनोखा सरप्राइज, शिक्षक की आंखों में आ गए आंसू

किसी को शिक्षित करना, ज्ञान देना इस दुनिया का सबसे खास काम है. इसलिए टीचर्स को हमारे समाज में बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है. जब से कोरोना महामारी ने दुनिया में दस्तक दी है तब से ही टीचर्स का काम काफी मुश्किल हो गया है. ऑनलाइन टीचिंग (Online Teaching) के जरिए उन्हें बच्चों को पढ़ाना भी है और उनके अंदर वैसा ही इंटरेस्ट जगाना है जैसा वो क्लासरूम में पैदा करते हैं. ऐसे में कई बार विद्यार्थी टीचर की कोशिशों की प्रशंसा करना भूल जाते हैं. हाल ही में कुछ विद्यार्थियों ने अपने टीचर को एक बेहद खास सरप्राइज (Students Surprised Teachers in Online Class) देने का फैसला किया.

फेसबुक पर इन दिनों एक बेहद खास वीडियो वायरल (Online Class Viral Video) हो रहा है. वीडियो में लैपटॉप पर चल रही एक ऑनलाइन क्लास नजर आ रही है जिसमें टीचर को छोड़कर सभी बच्चों के कैमरे बंद हैं. टीचर हैरान हो जाता है और उसे लगता है कि कोई इंटरनेट की फॉल्ट है. वो अपने स्टूडेंट्स से कहता है कि वो अपने कैमरे ऑन करें. स्टूडेंट्स उसे खास सरप्राइज देने की तैयारी में हैं.



स्टूडेंट्स ने टीचर को कहा धन्यवाद

नाओ दिस पॉलिटिक्स नाम के फेसबुक पेज पर ये वीडियो अपलोड किया गया है. जैसे ही टीचर बच्चों से अपने वीडियो ऑन करने के लिए कहता है वैसे ही सारे एक साथ वीडियो को ऑन कर देते हैं. उनके हाथों में एक पेपर रहता है जिसपर थैंक्यू मैसेज (Students Show Thank You Cards During Online Class) लिखा है. सारे ही छात्र अपने टीचर को कोरोना जैसे मुश्किल वक्त में भी पढ़ाने के लिए धन्यवाद करते नजर आ रहे हैं. बच्चों के इतने प्यारे मैसेज देखकर टीचर भावुक हो जाता है और तुरंत ही रोने लगता है. इसी तरह वीडियो के दूसरे भाग में भी कुछ बच्चे एक टीचर को ऑनलाइन क्लास के दौरान धन्यवाद देते हुए दिख रहे हैं. इतने प्यारे मैसेजस को देखकर उनकी आंखें नम हो जा रही हैं.

सोशल मीडिया पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

आपको बता दें कि इस वीडियो को 23 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और 41 हजार से ज्यादा लोग इसे लाइक कर चुके हैं. वीडियो पर लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक शख्स ने कहा कि टीचर को धन्यवाद कहने के लिए थैंक्यू शब्द काफी नहीं है, फिर भी हमें बोल देना चाहिए फिर चाहे वो किसी को रुला ही क्यों न दे. कई लोगों ने वीडियो में लिखा कि वो ये देखकर भावुक हो गए हैं.

