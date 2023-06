School for Sale: पढ़ाई से हुए परेशान, स्कूल बेचने निकले छात्र, लाखों रुपये लगाई 'जेल' की कीमत!

दुनिया में शायद ही कोई ऐसा छात्र होगा जिसे स्कूल जाना अच्छा लगता होगा. होनहार और टॉपर बच्चों को भी कई बार स्कूल जाना नहीं अच्छा लगता. इसमें कुछ भी सही गलत नहीं है, ये बाल मन दर्शाता है जिसे नहीं पता होता कि स्कूल से हमें ज्ञान मिलता है जो जीवन के लिए जरूरी है. बहुत से बच्चे जब स्कूल से तंग आ जाते हैं तो उसकी आलोचना आपस में करते हैं. आजकल के बच्चे तो सोशल मीडिया पर भी स्कूल (School for Sale USA) की बुराई कर देते हैं पर क्या आपने कभी किसी बच्चे को परेशान होकर स्कूल बेचते हुए देखा है? शायद नहीं देखा होगा, इसलिए आपको इस हैरान करने वाले मामले के बारे में जरूर जानना चाहिए जो अमेरिका का है.

ट्विटर अकाउंट @b3dubose पर हाल ही में एक पोस्ट किया गया है जो वायरल हो रहा है और लोगों को बहुत फनी भी लग रहा है. इसका कारण ये है कि इस पोस्ट में कुछ छात्रों की शरारत दिखाई दे रही है. छात्र अपने स्कूल (school for sale in USA) को ही बेचने निकल गए हैं. उन्होंने जिलो नाम की रियल एस्टेट वेबसाइट पर अपने स्कूल को बेचने के लिए विज्ञापन डाला है. उसमें जो लिखा है वो बड़ा ही मजेदार है.

In what appears to be a senior prank, someone has posted Meade High School on Zillow for the bargain price of $42,069. https://t.co/eyGQwzdisC pic.twitter.com/TXQuXtmgDu

— Brooks DuBose (@b3dubose) May 24, 2023