Suodiu- the world’s hardest dish: आपने कई तरह की चाइनीज डिश खाई होंगी. जैसे- चाऊमीन, फ्राइड राइस, चॉप्सी, मंचूरियन और स्प्रिंग रोल्स आदि. लेकिन क्या आप उस चाइनीज डिश के बारे में जानते हैं, जिसमें पत्थरों को तला जाता है. जब हमने सोशल मीडिया में वायरल एक वीडियो में एक शेफ को एक बड़ी सी कड़ाही में चमकीले काले-पत्थरों को तलते हुए देखा तो हमें हैरान हुई. इसके बाद हमें इस डिश के बारे में और अधिक जनाने की जिज्ञासा हुई. तो आइए आप भी हमारे साथ ‘पत्थरों वाली’ इस डिश के बारे में जानिए.

सीएनएन की एक रिपोर्ट के अनुसार- उस व्यंजन का नाम सुओडियू (Suodiu) है, जिसे दुनिया की सबसे हार्डेस्ट डिश बताया जाता है. इस पकवान में मुख्य घटक (ingredient) के रूप में पत्थर शामिल हैं.

In #China, there is an old famous dish called “Suodiu”, in which they fry stones that they picked from rivers, add herbs and flavorings to them, and then serve them to the customer who enjoys the taste of the mixture by absorbing the stone and then removing it. pic.twitter.com/etWiB8OJj8

