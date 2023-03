Viral Video: बच्चे को बैठाकर बाइक मोड़ रहा था पिता, अचानक आ गई कार, सुपरहीरो की तरह बचा ली बेटे की जान!

हर इंसान के लिए उसके पिता किसी सुपरहीरो की ही तरह होते हैं जो हर दुख को उससे छीन लेते हैं. पिता की मौजूदगी बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है. पिता जब मौजूद होते हैं तो बच्चे (Dad saved kid from accident viral video) का बाल भी बांका नहीं हो सकता. ऐसा ही एक वायरल वीडियो में भी देखने को मिला जब एक पिता ने किसी सुपरहीरो की तरह अपने बेटे की जान बचा ली.

ट्विटर अकाउंट @DoctorAjayita पर एक वीडियो शेयर किया गया है जो बेहद चौंकाने वाला है. इस वीडियो में एक तेज रफ्तार कार से अपने बच्चे को बचाता पिता (Superhero dad save kid video) दिख रहा है. सड़क हादसे कभी भी हो सकते हैं, इसलिए ये सभी की जिम्मेदारी होती है कि वो सड़क पर ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए चलें. पर जब लोग ऐसा नहीं करते हैं तो समस्याएं खड़ी हो जाती हैं. सबसे ज्यादा परेशानी तेज रफ्तार गाड़ियों से होती है. लोग रफ्तार को शौक और मजे की चीज मानते हैं पर उसी की वजह से लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है.

