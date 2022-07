VIDEO: लंबे वक्त बाद एक दूसरे से मिला हंसों का जोड़ा, प्यार देखकर आपकी आंखों में भर आएंगे आंसू

हंस (Swans viral video) पक्षी प्यार और पवित्रता का प्रतीक होते हैं. आपने अक्सर उनकी तस्वीरें या उनसे जुड़े वीडियोज सोशल मीडिया पर देखे होंगे. इन तस्वीरों में आमतौर पर आपक हंसों का जोड़ा ही नजर आया होगा जिसमें दोनों एक साथ तैरते नजर आते हैं. हिन्दी साहित्य और गीतों में भी हंसों के प्यार करे चर्चे काफी हो चुके हैं. अब ऐसे में जब दोनों जीव एक दूसरे से अलग हो जाएं तो बेशक किसी को भी दुख लगेगा. मगर जब उन्हें दोबारा मिलवाया जाए तो खुशी के आंसू आने से कोई भी नहीं रोक पाएगा. ऐसा ही अनुभव लोगों को हाल ही में हुआ जब उन्होंने दो हंसों (Swans reuniting after 1 week video) को मिलते देखा.

ट्विटर अकाउंट @buitengebieden पर अक्सर जानवरों से जुड़े क्यूट और फनी वीडियोज (funny animal videos) पोस्ट किए जाते हैं जो लोगों को बहुत पसंद आते हैं. इन दिनों एक वीडियो इस अकाउंट पर शेयर किया गया है जो वायरल (swans reunited after 1 week video) हो रहा है. वीडियो में एक शख्स हंस को आजाद करते दिख रहा है. हंस बेहद शांत और प्यारे पक्षी माने जाते हैं. वो हमेशा ही अपने पार्टनर के साथ नजर आते हैं. जब एक हंस को छोड़ा गया तो वो सीधे अपने पार्टनर के पास गया.

Swans reuniting for the first time after weeks apart.. 😊 pic.twitter.com/Uzpi8tjt4i

