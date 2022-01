सीरियाई शरणार्थी बच्चे को मिला बर्थडे सरप्राइज, बच्चे का रिएक्शन कर देगा भावुक, देखें Viral Video

नई दिल्ली: किसी के भी जिंदगी में जन्मदिन उसके सबसे खास दिनों में से एक होता है. हर कोई इस दिन को खास बनाने की कोशिश करता है. सीरिया (Syria) पिछले कुछ वक्त में कई तरह की मुश्किलों से घिरा हुआ है. यह एक ऐसा देश रहा जहां से सिर्फ आतंकी घटनाए, बच्चों के अनाथ होने लोगों के असहाय बनने, हजारों लोगों के शरणार्थी (refugee) होने की खबर ही सामने आती रही है.

तमाम मुश्किलों के बीच सीरिया से एक ऐसा वीडियो (Viral Video) सामने आया है जिसने सबको वहां की एक अलग कहानी बया की है. वायरल वीडियो में एक पॉजिटिविटी का एहसास होता है और देखकर खुशी महसूस होती है. वायरल वीडियो में सीरिया मूल का एक छोटा सा बच्चा अपना जन्मदिन मनाता दिख रहा है.

वीडियो को देखकर साफ तौर पर इस बात का अंदाजा लागाया जा सकता है कि बच्चे को अंदाज भी नहीं था कि इस तरह से उसका जन्मदिन मनाया जाएगा और जब केक उसके सामने रखा गया तो वह पूरी तरह से भावक हो जाता है. उसके सभी साथी ताली बजाकर उसे विश करते हैं. इस दौरान एक महिला जो शायद आश्रम की स्वयंसेवक हो सकती है उसे चूमकर उसके जन्मदिन पर बंधाई देने और उस पल को खास बनाने की कोशिश करती है.

The sheer joy in the eyes of a Syrian Refugee child upon being given a surprise birthday cake. pic.twitter.com/C2EdoGs04w

