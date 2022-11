नर्स की नौकरी छोड़ एडल्ट मॉडलिंग करने लगी महिला, ब्रा पहनकर म्यूजियम में गई घुसने! जानिए क्या हुआ?

अक्सर लोग एक कहावत को बड़ी ही गंभीरता से मान लेते हैं, “जैसा देस वैसा भेस!” अब यूं तो ये बात बिल्कुल सही है कि इंसान जिस जगह पर है, उसे वहां उसी प्रकार से तैयार होना चाहिए पर मौके को समझकर खुद को तैयार करना भी जरूरी होता है. अब अगर कोई किसी के अंतिम संस्कार में सजकर पहुंच जाए या शादी में सफेद कपड़े पहनकर चला जाए तो लोग बुरा मानेंगे ही. ऐसी ही गलती एक तायवान (Taiwan woman wear bra in museum) की इंफ्लूएंसर ने कर दी जो एक म्यूजियम में ब्रा (Woman went in museum in bra) पहनकर घुसने की कोशिश करने लगी पर उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा.

तायवान की सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर (Taiwan social media influencer) और यूट्यूबर आइरिस हेसिये (Iris Hsieh) इन दिनों चर्चा में हैं. डेली स्टार न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार आइरिस पहले एक नर्स थीं मगर उन्होंने अपनी उस नौकरी को छोड़कर सब्सक्रिप्शन साइट ओन्लीफैंस (Onlyfans) पर एडल्ट कंटेंट बनाना शुरू कर दिया और एडल्ट मॉडलिंग (adult modeling) में करियर बनाने लगीं. इसके बाद वो इंस्टाग्राम समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपनी बोल्ड फोटोज और वीडियोज पोस्ट करती हैं.

ब्रा पहनकर म्यूजियम में घूसने की कोशिश करने लगी

हाल ही में वो फ्रांस घूमने गई थीं जब वहां के बेहद फेमस लूवरे म्यूजियम (Louvre Museum) घूमने गईं. ये पैरिस का प्रसिद्ध टूरिस्ट अट्रैक्शन है जिसके बाहर खड़े होकर लोग फोटो भी खिंचवाते हैं और अंदर घूमने जाते हैं. ऐसा ही आइरिस ने भी करना चाहा पर उन्होंने जो कपड़े पहने थे वो काफी आपत्तिजनक थे. यूं तो पैरिस अपने फैशन के लिए दुनियाभर में फेमस है पर सड़क पर और म्यूजियम जैसी जगह पर कपड़े पहनने के अपने कायदे होते हैं. आइरिस पहले तो एक काले रंग का मोटा फर कोट पहनी रहती हैं मगर म्यूजियम के बाहर, ठंडे मौसम में वो उस कोट को उतारकर सिर्फ काले रंग की ब्रा में खड़ी हो जाती हैं और फोटो खिंचवाने लगती हैं.

पुलिस ने कपड़ों की वजह से भगाया

अपने इंस्टाग्राम पर उन्होंने इन फोटोज और वीडियोज को पोस्ट किया है. उन्हें लगा था कि वो अपनी नई खरीदी हुई ब्रा को इस तरह फ्लॉन्ट करेंगी पर वो ऐसा कर नहीं पाईं. अचानक वहां फ्रेंच पुलिस चली आई और उन्होंने उसे वहां से भगा दिया. इस बात को आइरिस ने सोशल मीडिया पर हाइलाइट किया है जिसके बाद कुछ लोगों ने उनके पक्ष में टिप्पणी की जबकि बहुत से लोग उनके कपड़ों की आलोचना कर रहे हैं.

