औरतों के खिलाफ अजीबोगरीब रवैया, महिलाओं के पुतलों को भी पहना दिया नकाब! चेहरा ढकने को मजबूर हुए दुकानदार

दुनिया में औरतों के खिलाफ कई ऐसे नियम हैं जिनके बारे में जानकर लोग दंग हो जाते हैं. धर्म और संस्कृति के नाम पर लोग औरतों को छुपाकर रखने में कई जगह यकीन करते हैं. अगर उन्होंने गलती से भी चेहरा दिखा दिया तो उनको सजा दी जाती है. पर अफगानिस्तान में तो अजीबोगरीब रवैया ही देखने को मिल रहा है. यहां तालिबान के शासन के बाद महिलाओं (mannequins face cover in Afghanistan) को तो बंदिशों में रहना पड़ ही रहा है, पर अब महिलाओं के पुतले भी सुरक्षित नहीं हैं.

अगस्त 2021 में तालिबान (Taliban order female mannequins face cover) ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था और उसके बाद से ही यहां पर प्रताड़ना से जुड़ी अलग-अलग खबरे सुनाई दे रही हैं. औरतों की पढ़ाई, जिम-पार्क आदि जाने पर भी बैन लगा दिया गया है. मामला इतना गंभीर हो गया है कि यहां औरतें लंबी यात्रा पर बिना अपने पुरुष मित्रों के भी नहीं जा सकती हैं. पर हैरानी इस बात की है कि औरतों से अलग, यहां उनके पतुलों पर भी बंदिशें लगाई जा रही हैं. पुतलों को लेकर तालिबान ने नया फरमान जारी कर दिया है.

Shopkeepers cover mannequins’ heads in aluminum foil, wigs, cloth sacks and black plastic bags across Kabul, Afghanistan, to adhere to the Taliban’s strict religious codes. https://t.co/XlHv80PIAX pic.twitter.com/EhTHIWGVjZ

— Voice of America (@VOANews) January 17, 2023