8 साल की बच्ची के शरीर में कैद थी 23 साल की युवती! लड़की के प्यार में पागल हुआ युवक, पर लोग करने लगे ट्रोल

प्यार अंधा होता है, वो इंसान की जाति, धर्म, समुदाय, लिंग, रूप-रंग आदि नहीं देखता. प्यार में पड़ा व्यक्ति सिर्फ अपने साथी का दिल देखता है और वो चाहे जैसा भी दिखता हो, उसके लिए वो पर्फेक्ट पार्टनर होता है. इस बात को तो सब जानते हैं मगर दूसरे इन चीजों को नकार देते हैं. ऐसा ही वेल्स के रहने वाले एक शख्स (Man relationship with dwarf woman) के साथ हुआ जो एक युवती को डेट करने लगा जो उम्र के हिसाब से तो वयस्क थी पर दिखने में किसी 8 साल के बच्ची जैसी थी. उसे तो सच्चा प्यार हुआ पर लोग उसके प्यार का मजाक उड़ाने लगे.

डेली स्टार न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार वेल्स की रहने वाले डैन स्वेगार्ट (Dan Swygart) ने जब अमेरिका की रहने वाली शॉन रे (Shauna Rae Lesick) को देखा तो बस उन्हें देखते रह गए. फिर उन्होंने शॉन के कद या रूप-रंग पर गौर ही नहीं किया. दरअसल, शॉन रे उम्र में 23 साल की हैं मगर दिखने में किसी 8 साल की बच्ची (Woman look like 8 year old girl) जैसी लगती हैं. उनका कद महज 3 फीट 10 इंच है वहीं उनका वजन 22 किलो है.

View this post on Instagram A post shared by Dan Swygart (@danswygart)



4 फीट की लड़की के प्यार में मोहित हुए डैन

शॉन को बचपन में ही ब्रेक कैंसर हो गया था जिसके ट्रीटमेंट के बाद उनका कद और रूप-रंग बढ़ा ही नहीं. वो बच्ची की तरह दिखती हैं. टीएलसी चैनल पर वो नजर भी आ चुकी हैं, इसलिए लोग उन्हें अच्छे से पहचानते हैं. डैन ने टीवी पर देखा और उनके दीवाने हो गए. फिर उन्हें फूल भेजना शुरू कर दिया. शॉन को डैन की ये हरकत अच्छी लगी और दोनों सोशल मीडिया पर बातें करने लगी. जब बातें ज्यादा हुईं तो दोनों ने डेटिंग करनी शुरू कर दी और डैन, शॉन से मिलने के लिए अमेरिका पहुंच गए. अब दोनों रिलेशनशिप में हैं और बेहद खुश हैं पर लोगों को उनकी खुशी बर्दाशत नहीं हो रही है.

डैन ने दिया मुंह तोड़ जवाब

कई लोग डैन को इस बात के लिए ट्रोल करते हैं कि वो ऐसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में हैं. लोगों का कहना है कि डैन की मानसिकता बुरी है, वो बच्चों को गंदी नजरों से देखते हैं और जब उन्हें शॉन के रूप में बच्चों जैसी दिखने वाली लड़की नजर आई तो उन्होंने अपने गंदे खयालों पर अमल करने के लिए उनसे रिश्ता बना लिया. डैन ने सोशल मीडिया पर इस बात का मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा कि उन्हें शॉन की बहादुरी और उनका पॉजिटिव एटिट्यूड पसंद आता है. वो भी एक इंसान हैं और उन्हें भी रिश्ते में बंधने का हक है. शॉन भी डैन को बहुत पसंद करती हैं और दोनों को अब ट्रोलिंग से फर्क नहीं पड़ता है.

Tags: Ajab Gajab news, Trending news, Weird news