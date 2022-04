दुनिया की सबसे लंबी महिला ने अपने नाम किए 3 और विश्व रिकॉर्ड, बड़े-बड़ों के लिए बराबरी करना है मुश्किल

दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिनके बारे में जानकर लगता है जैसे उन्हें भगवान ने औरों से अलग बनाया है, या फिर उनके पास खास तरह की शक्तियां हैं. कोई बेहद लंबा होता है तो कोई बेहद छोटा, कोई दिमाग से बेहद होशियार होता है तो कोई किसी और चीज में चतुर. ऐसे लोग विश्व रिकॉर्ड बनाने से भी नहीं चूकते, मगर एक महिला, जिसके नाम पहले से ही विश्व रिकॉर्ड था, 3 और रिकॉर्ड (world’s tallest woman holds 3 more world records) बनाने में कामयाब हो गई है और अब लग रहा है जैसे उसकी बराबरी बड़े-बड़े लोग भी नहीं कर पाएंगे.

तुर्की (Turkey) की रहने वाली रूमेसा गेलगी (Rumeysa Gelgi) दुनिया की सबसे लंबी महिला हैं. उनकी हाइट 7 फीट 0.7 इंच है. मगर अब उन्होंने 3 और विश्व रिकॉर्ड बना लिया और अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड (Guinness World Record) में दर्ज करवा लिया है. इस तरह वो अपने नाम कुल 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड कर चुकी हैं. चलिए आपको बताते हैं कि रूमेसा के नाम क्या-क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं.

Rumeysa Gelgi was already confirmed as the tallest woman in the world.

Now, she’s added three new records including having the world’s largest hands! 🖐️ pic.twitter.com/Rlkztvl0Me

— Guinness World Records (@GWR) April 17, 2022