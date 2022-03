स्कूल टीचर ने अपने लुक्स को लेकर मांगी बच्चों की राय, मिले ऐसे-ऐसे जवाब कि दंग हो गई महिला

बच्चे बेहद भोले होते हैं, इसलिए उनकी बातें भी काफी मजेदार और क्यूट लगती हैं. स्कूलों में अक्सर जब टीचर्स, बच्चों से पर्सनल स्तर पर जुड़ने की कोशिश करती हैं तो वो उनसे उनके बारे में बातचीत करने लगती हैं. मगर एक टीचर ने बच्चों से अपने ही बारे में पूछना शुरू कर दिया. एक महिला टीचर ने छोटे बच्चों से पूछा कि वो उसके लुक्स और व्यक्तित्व (students tell teacher about her looks) के बारे में कुछ बताएं. बच्चों ने जो जवाब दिया वो काफी शॉकिंग है.

द सन वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार टिकटॉक यूजर (grade3withms.e) एलेक्स जीन (Alex Jean) ने हाल ही में एक वीडियो से काफी मजेदार बात बताई जिसे जानकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं. महिला ने बताया कि वो एक स्कूल टीचर (School teacher ask student opinion about her) है और हाल ही में उसने अपने स्कूल के बच्चों से एक सवाल पूछा जिसका जवाब उन्हें किसी भी हालत में देना था.

महिला ने बच्चों से अपने बारे में राय पूछी. (फोटो: Tiktok)

टीचर ने बच्चों से अपने बारे में पूछा

महिला ने बताया कि उसने बच्चों से अपने बारे में सवाल करते हुए पूछा कि वो एक ऐसी चीज बताएं जो वो उसके अंदर बदलना चाहते हैं. उसने कहा कि वो बच्चों से अपने लुक्स और व्यक्तित्व के बारे में पूछना चाहती थी. टीचर ने बच्चों को जवाब ना देने का कोई विकल्प नहीं दिया. उसने बच्चों से कहा कि वो ‘कुछ नहीं’ नहीं बोल सकते हैं. इसके बाद बच्चों ने जो उत्तर दिए वो बड़े ही मजेदार हैं जिसे जानकर महिला के होश उड़ गए. उसने टिकटॉक पर बच्चों की प्रतिक्रिया को पेपर पर लिखकर बताया.

महिला ने बताई बच्चों की प्रतिक्रिया

एलेक्स के अनुसार एक बच्चे ने कहा कि उसकी एक भौं पतली है जबकि दूसरी काफी मोटी है. दूसरे बच्चे ने कहा कि उसे पसंद नहीं कि वो इतना ज्यादा ब्लिंक करती है. तीसरे बच्चे ने कहा कि वो पढ़ाते वक्त इतना ज्यादा हंसती है कि उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे उसकी आंखें बंद हैं. वहीं एक बच्चे ने महिला की पर्सनैलिटी से पर्दा उठाते हुआ कह दिया कि वो होमवर्क बहुत देती है. एक ने तो उसके कपड़ों को भी नोटिस किया और कहा कि वो अपनी शर्ट को हमेशा खोंस कर पहनती हैं. हालांकि, एक बच्चे ने प्यारा कमेंट देते हुए कहा कि वो इस बात को बदलना चाहता है कि अगली क्लास में एलेक्स उसकी टीचर नहीं होगी. एलेक्स के पोस्ट पर लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी. कई लोगों को तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि बच्चे इतना कुछ नोटिस करते हैं जबकि बहुत से लोग ये पढ़कर अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं.

Tags: Ajab Gajab news, Weird news