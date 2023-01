Viral Video: टीचर ने डिब्बे में रखी फेवरेट छात्र की फोटो, देखते ही मुस्कुराने लगे सभी बच्चे! देखिए कौन था खास

टीचर और छात्र का संबंध बेहद खास होता है. एक शिक्षक अपने स्टूडेंट्स को मोटीवेट करता है और उन्हें जीवन में आगे बढ़ाने के लिए भी प्रेरित करता है. उसकी प्रेरणाओं से छात्रों का आत्मविश्वास बन भी सकता है और बिगड़ भी सकता है. शिक्षक के लिए यूं तो उसके सभी छात्र खास होते हैं मगर जब एक टीचर किसी एक को खास बना ले तो बाकी छात्र हताश हो जाते हैं. इन दिनों एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जो इसी बात से मिलता-जुलता है पर इसमें जब बच्चे टीचर के फेवरेट छात्र (favourite student photo) की फोटो देखते हैं तो वो हताश नहीं होते, उल्टा खुश हो जाते हैं.

ट्विटर अकाउंट @TansuYegen पर अक्सर अजबगजब वीडियोज (weird videos) पोस्ट किए गए हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें एक टीचर (student teacher cute video) अपने क्लास के सभी छात्रों को अपने फेवरेट स्टूडेंट से मिलवा रहे हैं. कम उम्र में हर कोई चाहता है कि उसके टीचर उसे प्यार करें और उसे अच्छे से पहचानें जिससे उसका खूब नाम हो. टीचर के सामने शोहरत पाना भी लोगों को खूब पसंद आता है. ऐसा ही इस वीडियो में भी देखने को मिल रहा है जब बच्चे उत्साहित होकर ये जानने की कोशिश में लगे हुए हैं कि आखिर उनके गुरू का पसंदीदा छात्र कौन है.

The class teacher announces that he has placed a photograph of her favorite student in the box for everyone to view individually…

