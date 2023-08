Viral Video: बच्चों को सिखाया 'गुड टच' और 'बैड टच' का सबक, लोग कर रहे इस भारतीय टीचर की तारीफ

आज के वक्त में बच्चों को समाज के बुरे चेहरे से परिचित करवाना और उनका सामना करने की सीख देना बेहद जरूरी है. जब बात सीख देने की हो तो माता-पिता और टीचर्स से बेहतर ये काम और कोई नहीं कर सकता है. हाल ही में एक टीचर का वीडियो वायरल हो रहा है जो बच्चों को गुड टच और बैड टच की शिक्षा दे रही हैं. ये एक भारतीय टीचर (Teacher teach good touch bad touch video) है, ऐसे में लोग इनकी बहुत तारीफ कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि भारत के हर स्कूल में ऐसी टीचर्स होनी चाहिए जो बच्चों को ये सिखाएं.

ट्विटर अकाउंट @RoshanKrRaii पर हाल ही में एक वीडियो पोस्ट किया गया है जो काफी वायरल हो रहा है. इस वीडियो (Good touch bad touch teaching to kids video) में एक महिला टीचर बच्चों को बहुत जरूरी सबक सिखा रही है. आज के वक्त में सिर्फ बड़ी उम्र की लड़कियां या औरतें ही रेप का शिकार नहीं बनतीं, छोटी बच्चियों को भी दरिंदे अपनी हवस का शिकार बना लेते हैं. उन्हें तो पता भी नहीं होता कि उनके साथ क्या गलत हो रहा है. इसी प्रकार छोटे बच्चे भी ऐसी ही प्रताड़ना झेलते हैं. इस वजह से लड़के-लड़कियों को ये सिखाना बहुत जरूरी है कि दूसरा कोई व्यक्ति अगर गलत तरह से छुए तो उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और गलत तरह से छूना किसे कहते हैं.

This teacher deserves to get famous 👏

This should be replicated in all schools across India.

Share it as much as you can. pic.twitter.com/n5dx90aQm0

— Roshan Rai (@RoshanKrRaii) August 8, 2023