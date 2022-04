VIDEO: कार चलाते हुए सो गया ड्राइवर, फुटपाथ पर चढ़ा दी गाड़ी, बाल-बाल बची सिगरेट पी रही औरत!

अक्सर लोग गाड़ी चलाते वक्त सावधानी से जुड़ी बातों का ध्यान नहीं रखते हैं. ऐसे में हादसे होना तो लाजमी है. सबसे ज्यादा हैरानी तब होती है जब लोग कार चलाते वक्त सो जाते हैं. कई बार आपने ऐसा सुना होगा कि लोगों को ड्राइव करते वक्त नींद आ जाती है. इस वजह से गंभीर दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं. हाल ही में ऐसा ही हादसा अमेरिका में भी हुआ जहां ड्राइवर (American man slept in tesla car while driving) को नींद आ गई और उसने गाड़ी को फुटपाथ पर चढ़ा दिया.

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक टेक्सास के हैमलिन (Hamlin, Texas) में एक चौंकाने वाली घटना तब घटी जब टेस्ला कार चला रहे एक ड्राइवर को नींद आ गई और उसने कार को फुटपाथ (Driver drove car on footpath) पर चढ़ा दिया. इस घटना से जुड़ा एक सीसीटीवी वीडियो (CCTV video) सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है. सुकून इस बात का था कि जहां शख्स ने कार चढ़ाई, वहां महज 2 सेकेंड (Smoking women saved as driver ride car on footpath) पहले एक औरत सिगरेट पी रही थी और दूसरी औरत से बातें कर रही थी.

WATCH: A West Texas Tesla driver drove into a side walk in video shown CREDIT: Hamlin Police Department pic.twitter.com/pST2t3bgam — KWTX News 10 (@kwtx) April 11, 2022



कार चलाते वक्त सो गया ड्राइवर

KWTX News 10 ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस हादसे से जुड़ा वीडियो पोस्ट किया है जिसे हैमलिन पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से जारी किया गया है. वीडियो में एक महिला फुटपाथ पर खड़ी सिगरेट पी रही है और दरवाजे के दूसरी तरफ खड़ी दूसरी महिला से बातें कर रही है. तभी दूसरी महिला भी कुछ पल के लिए बाहर आ जाती है और दोनों अंदर चली जाती हैं. दोनों के अंदर जाने के करीब 2-3 सेकेंड बाद एक टेस्ला कार तेज रफ्तार में फुटपाथ से होकर गुजरती है. कार की स्पीड इतनी तेज थी कि अगर महिलाएं उसके सामने आ जातीं तो उनकी मौत निश्चित थी.

कई दुकानों को हुआ नुकसान

पुलिस के अनुसार ड्राइवर कार चलाते वक्त सो गया था. इस वजह से उसकी कार फुटपाथ पर चढ़ गई और वीडियो में दिख रही दुकान की तरह, उसने कई दुकानों के बाहर तबाही मचा दी. घटना 6 अप्रैल की है जब ड्राइवर न्यू मेक्सिको स्टेट जा रहा था. अभी तक पुलिस ने ड्राइवर के नाम का खुलासा नहीं किया और ये भी नहीं पता लग पाया है कि उसे गिरफ्तार किया गया है या नहीं.

