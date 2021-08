VIDEO: स्कूल में चल रही थी कोरोना नियमों पर बोर्ड मीटिंग, शख्स ने कपड़े उतारकर किया मास्क पहनने का समर्थन

कोरोना (Corona) का कहर दुनिया में अभी भी बरकरार है. वैक्सीन के बावजूद कई देशों ने मास्क (Mask) पहनना अनिवार्य कर रखा है. मास्क पहनने को लेकर लोगों की अलग-अलग राय है. कई लोगों का कहना है कि मास्क पहनना व्यर्थ है जबकि कई लोग मास्क पनने का सपोर्ट करते हैं. हाल ही में अमेरिका (America) के एक शख्स ने मास्क पहनने का समर्थन कुछ इस तरह किया कि वो सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल हो चुका है. इस शख्स ने मास्क पहनने के नियम को बनाए रखने के लिए लोगों के सामने अपने कपड़े उतार दिए और सिर्फ अंडरवियर (Underwear) में खड़ा नजर आया.

बीते 6 अगस्त को अमेरिका के टेक्सस (Texas) में स्थित ड्रिपिंग स्प्रिंग्स स्कूल (Dripping Springs School) ने कोरोना प्रोटोकॉल (Corona Protocol) के नियम को ढील देते हुए स्कूल में बच्चों के मास्क पहनने के निर्णय को वैकल्पिक घोषित कर दिया था. इस वजह से कई परिजनों को आपत्ति थी. 24 अगस्त को स्कूल में एक बोर्ड मीटिंग (School Board Meeting) बुलाई गई जिसमें स्कूल प्रशासन के अलावा परिजन भी शामिल हुए. इस मीटिंग में स्कूल में कोविड नियमों से जुड़े कई मुद्दों पर बातचीत हुई. इस मीटिंग में परिजनों को डेढ़ मिनट का वक्त बोलने के लिए दिया गया. एक हाई स्कूल के छात्र के पिता जेम्स एकर्स की जब बारी आई तो वो भी बोलने के लिए खड़े हुए मगर बोलते-बोलते वो अपने कपड़े उतारने लगे और कुछ ही देर में वो सिर्फ अंडरवियर पहने दिख रहे थे. उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो अपनी बात का एक पॉइंट साबित करना चाहते थे. दरअसल, जेम्स का कहना था कि मास्क पहनना जरूरी है और कुछ नियम ऐसे होते हैं जो हमें भले ही ना पसंद हों मगर हमें उन्हें फॉलो करना पड़ता है.

James Akers, a parent in Dripping Springs, TX, strips down to his underwear as he sardonically argues against mask opposition during a school board meeting. pic.twitter.com/yayNEOche6

— The Recount (@therecount) August 25, 2021