नदी में मछली पकड़ने गया था शख्स, अचानक पानी से निकलकर सीधे मुंह में घुस गई मछली! करानी पड़ गई सर्जरी

हादसे कभी भी और कहीं भी हो सकते हैं. मगर हादसों के भी प्रकार होते हैं. कुछ हादसे ऐसे होते हैं जिनका अंदाजा लगाया जा सकता है. जैसे कोई अगर मछली पकड़ने जाए और पानी में गिर जाए तो ऐसे हादसे प्रत्याशित माने जाते हैं. मगर कोई मछली पकड़ रहा हो और पानी में से मछली निकलकर सीधे मछुआरे के मुंह में घुस जाए तो ये अप्रत्याशित हादसे हैं. आप सोचेंगे कि उदाहरण के तौर पर इस तरह के हादसे को सुनना तो ठीक है मगर सच में ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि थाइलैंड के एक मछुआरे (Fish stuck in Thailand fisherman’s throat) के साथ ऐसा हुआ है तो क्या आप विश्वास करेंगे?

ऑडिटी सेंट्रल न्यूज वेबसाइट के अनुसार थाइलैंड के एक शख्स के साथ कथित तौर पर चौंकाने वाले घटना घटी है. रिपोर्ट के मुताबिक एक मछुआरा (Man spear fishing in Thailand river) नदी में मछली पकड़ने गया था. वो भाले से मछली को पकड़ रहा था. सुस्ताने के लिए उसने कार्य को रोका ही था कि अचानक एनाबेस मछली पानी में से बाहर उछली और सीधे शख्स (Fish jumps out of water straight in Man’s mouth) के मुंह के अंदर जा घुसी.

गले में घुस गई मछली

मछली सीधे उसके मुंह में घुसी और गले में अटक गई. इससे उसका गला बुरी तरह चोक हो गया और उसे सांस लेने में मुसीबत होने लगी. उसे तुरंत ही अस्पताल में एडमिट करवया गया जिसके बाद उसकी करीब 1 घंटे की सर्जरी चली और खून से लथपथ मछली को मुंह से बाहर निकाला गया. रिपोर्ट के मुताबिक ये हादसा थाइलैंड के फाथालंग प्रांत Phatthalung में हुआ था. वहां मौजूद लोगों ने जैसे ही शख्स को देखा वो उसे फाथालंग अस्पताल लेकर गए जहां उसका ऑपरेशन हुआ.

पहले भी हो चुकी हैं ऐसी घटनाएं

न्यूयॉर्क पोस्ट वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर सर्मस्री ने कहा कि उन्होंने इस तरह की घटना पहले कभी नहीं देखी है. मछली के नदी से कूदकर गले में अटकने के चांस बहुत कम होते हैं. हालांकि ये पहली ऐसी घटना नहीं है. लाइव साइंस वेबसाइट की साल 2017 की रिपोर्ट के अनुसार इंग्लैंड के एक शख्स के साथ भी ऐसा ही हुआ था जब उसने मछली पकड़ने के बाद उसे किस करने का सोचा है और वो हाथ से फिसल कर सीधे मुंह के अंदर चली गई.

